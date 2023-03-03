Страх уже шириться Росією, у Кремлі можуть бути великі проблеми, – політтехнолог

Після ситуації з ніби "ДРГ" на території Росії, у Кремля можуть бути великі проблеми. Страх уже поширюється територією Росії.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Коментуючи "ДРГ" у Брянській області російський правозахисник Марк Фейгін сказав, що влада в Росії зміниться саме так.

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Це не схоже на ДРГ

Тизенгаузен розповів, що ця ситуація виглядає доволі дивно. ДРГ не заходять, аби зробити селфі на тлі табличок з населеним пунктом, не заходять під камери. Вони роблять це доволі приховано – зайшли і виконали своє завдання.

Крім того, феєрично закінчилась ця історія. ФСБ викатила текст, у якому говорить, що вона витіснила українську ДРГ на територію України й далі її накрили артилерійським обстрілом на тій території, куди витіснили. Накрили ліси, поля, не знаю, що ще,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що історія доволі дивна. Україна на офіційному рівні вже заявила, що ніяких ДРГ у Росію вона не посилає. Однак ця ситуація, з допомогою російських громадян, показала, що ФСБ абсолютно безпомічна й непотрібна, якщо тут така ситуація може відбутись.

Тизенгаузен про те, що страх уже шириться Росією, у Кремлі можуть бути великі проблеми: дивіться відео

Росіяни самі дискредитують ФСБ

За словами політтехнолога, ця ситуація повністю дискредитує керівництво ФСБ. Бенефіціаром подібної акції можуть бути люди всередині Росії, які зацікавлені в заміщенні керівництва ФСБ. ДРГ зайшли – вийшли, пофотографувались, нікого ФСБ не піймала, нікого не ліквідувала, показала якесь кіно з обстріляним авто.

"Загалом усе якось похмуро виглядає. Я думав, що це акція, схожа на 1999 рік, коли Путін вирішив підірвати будинки в Росії, аби виправдати другу чеченську кампанію. Я чекав чогось подібного. Однак у підсумку все завершилось якимось "пшиком", – зауважив Тизенгаузен.

Як він зазначив, Путін після цього провів засідання комітету оборони. Він напевно говорив там про терористів, бив ніжкою, можливо і якусь контртерористичну операцію оголосив, однак це не виключає величезних проблем для Росії.

Ми ж бачимо, що російські пропагандисти виють на болотах через безпілотники, через міфічні ДРГ. Тобто, війна в повній мірі ще не прийшла на російську територію, але страх уже поширюється,

– наголосив політтехнолог.

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