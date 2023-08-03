У липні були 4 спроби російських ДРГ прорвати кордон на Півночі, – Наєв

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв 3 серпня розповів, якою була ситуація на північному кордоні у липні 2023 року. За його словами, за той місяць були 4 спроби окупантів прорватися на нашу територію.

Для цього, за словами Наєва, росіяни запускали свої диверсійно-розвідувальні групи. Всі ці спроби загарбників нівелювали наші прикордонники.

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Генерал зазначив, що всі ці події відбувалися на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей. Більшість своїх операцій російські диверсанти намагалися проводити вночі.

Ці випадки було зафіксовано в темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження,

– сказав Наєв.

Він також зазначив, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Наостанок Наєв відмітив, що у заходах з протидії диверсійно-розвідувальним силам противника, окрім прикордонників, активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа".

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