Російська ДРГ зайшла на Харківщину з нового боку: там тривають бої

Російські диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Сотницький Козачок Харківської області. Наразі Сили оборони знищують її залишки.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх розповів, що українські захисники продовжують виявляти та знищувати залишки ДРГ, яка зайшла в Сотницький Козачок.

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Де розміщений Сотницький Козачок

Село Сотницький Козачок розміщене на кордоні із Росією, в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області.

У пресслужбі Харківської ОВА повідомили, що в цьому селі донедавна проживало 32 людини. Наразі ж там залишаються четверо громадян.

Перед цим ворожа ДРГ вже намагалася зайти до Сотницького Козачка 27 червня. Тоді речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські прикордонники зупинили ворога біля населеного пункту.

Село Сотницький Козачок на мапі Deep State:

Навіщо ворог проривається до села

Юрій Повх розповів, що росіяни зайшли до села, аби створити "додаткові точки напруження". Власне, вони намагаються це зробити вздовж усієї лінії державного кордону за допомогою своїх ДРГ.

Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків групи,

– сказав Повх.

Він зауважив, що наразі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанська та Липців.