ЗСУ вперше збили російський дрон "Альбатрос М5", оснащений нейромережею
- ЗСУ вперше збили російський дрон "Альбатрос М5", оснащений нейромережею для сканування території.
- Дрон "Альбатрос М5" розробляли за участі Kaspersky Lab, і він здатний фіксувати звуки та аналізувати зображення для виявлення людей.
Українські захисники вперше збили російський БпЛА типу "Альбатрос М5". Відомо, що цей дрон обладнаний нейромережею, яка відразу сканує територію та визначає, чи є на ній люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ.
Дивіться також Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області: пілот помер
ЗСУ вперше збили "Альбатрос М5"
Військовослужбовці 63-ї ОМБр повідомили, що вперше збили дрон типу "Альбатрос М5". Як писали раніше у ЗМІ, безпілотник обладнаний нейромережею та має нічну камеру.
Але зенітникам 63 бригади байдуже, які навороти стоять на російських крилах і коли саме їх знищувати,
– додали у бригаді.
Також у мережі опублікували кадри збиття дрона. На них видно, що дрон зафіксували за допомогою іншого БпЛА. За своєю конструкцією ворожий дрон відповідає "Альбатрос М5", які для Росії є новими БпЛА.
Як збили "Альбатрос М5": дивіться відео
Що відомо про "Альбатрос М5"
У квітні 2024 року InformNapalm спільно з "Кібер Спротивом" опублікував велике розслідування щодо виробництва російських дронів, серед яких – "Альбатрос М5". Тоді журналісти встановили, що безпілотник з нейромережею розробляли за участі Kaspersky Lab – розробника відомого антивірусного забезпечення.
Тоді стало відомо, що інтелектуальна мережа Kaspersky Neural Networks під час польоту дрона фіксує всі звуки, робить знімки, а також відразу аналізує отриману інформацію. Якщо на отриманих кадрах нейромережа визначає ознаки людини, то відразу відправляє цей кадр на базову станцію.