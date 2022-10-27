Росія отримає нову потужну зброю від Ірану: експерт назвав небезпеку

У Ірану доволі відкрита позиція щодо війни в Україні, хоча вони і намагаються заплутати всіх у політичних іграх, мовляв, дрони не наші і Іран навіть хоче бути учасником розслідування, аби вияснити, звідки ці дрони взялися на полі бою.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що на його думку – це суто політичні ігрища, бо поки всі будуть розбиратися, дрони потрохи надходитимуть.

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Не зважаючи на будь-які заяви, Іран продовжує розширювати програму воєннотехнічної допомоги Росії. Раніше обговорювали слова Кирила Буданова, який сказав, що у Росії вже 1700 безпілотників, але їм потрібно ще.

З'явилася інформація, що Іран може передати Росії дрони Arash-2 – якщо умовно, то це "старший брат" Shahed-136, більший за розміром та з більшою дальністю. Практично – це крилата ракета та за деякими даними, ймовірно, такий дрон може атакувати системи ППО,

– каже Жданов.

Також, за словами Олега Жданова, Іран презентував маленький дрон – баражуючий боєприпас. Це – аналог американського Switchblade-300.

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