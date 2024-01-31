Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі, – джерело

Санкт-Петербург цієї ночі атакували безпілотниками. Відомо, що дрон пошкодив декілька цистерн нафтопереробного заводу.

Джерела 24 Каналу повідомили, що за операцією стоїть ГУР МО.

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Що відомо про операцію

Близько 5 ранку 31 січня в Петербурзі пролунав звук вибуху – його чули у багатьох районах міста. Гуркіт пролунав у центрі, у південних частинах Північної столиці та Фрунзенському районі.

У цей час аеропорт "Пулково" вводив режим "кавьор". Усі літаки негайно посадили або вивели з повітряного простору над містом.

Згодом російські ЗМІ заявили, що російська "ПеВеО" нібито збила дрон.

Однак джерела 24 Каналу повідомили, що український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу "Невський мазут". Там почалася сильна пожежа.

Санкт-Петербург цієї ночі атакували безпілотниками, за операцією стоїть ГУР МО,

– заявили джерела 24 Каналу.

За кілька годин російські ЗМІ заявили, що пожежу на цистернах вже нібито загасили.

Також у мережі поширюють відео з вибухом. Камери третього тролейбусного парку зафіксували падіння БпЛА. На кадрах можна побачити сильний спалах та вибух.

Кадри падіння БпЛА у Петербурзі: дивіться відео

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