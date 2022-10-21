Маленький але смертоносний: дрон-камікадзе DefendTex Drone-40 може допомогти ЗСУ нищити ворога
Найпопулярніший дрон-камікадзе – Switchblade та Fenix Ghost. ЗСУ показали, що такі дрони можна змайструвати з підручних засобів, тому почали з'являтися відео роботи цивільних дронів, які скидають на окупантів гранати або ж саморобні вибухові пристрої.
Нещодавно, австралійська компанія DefendTex показала нову розробку – мініатюрний, але дуже смертельний баражуючий боєприпас Drone-40. Його габарити – розмір 40 мм граната для підствольного гранатомета. Однак, він може виконувати і функції дрона.
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Представили цей баражуючий боєприпас зовсім нещодавно, у 2019-му році на конференції ССО США. Розробники пропонують цілу концепцію, на базі якої можна створювати баражуючі боєприпаси найрізноманітнішого розміру.
Конкретно Drone-40 сумісний з багатьма 40 мм гранатометами. Дрон можна запустити з гранатомета чи іншої пускової установки, далі снаряд випускає власні крила і баражує у повітрі.
Окрім цього, технології цього озброєння дозволяють йому самостійно шукати цілі і здійснювати розвідку. А в деяких комплектаціях дрон можна навіть запрограмувати на конкретну ціль.
В чому інновація DefendTex Drone-40
Головна частина боєприпасу – це модуль корисного навантаження. Адже Drone-40 має нести на собі бойові частини різних типів.
Розробники запевняють, що можна використовувати осколкові, бронебійні, димові та інші бойові частини. Крім того, є навіть можливість оснащення розвідувальною системою зі спеціальною камерою або ж спеціальною головкою призначеною для атаки конкретно на дрони. Та деталей про те, як саме працює така боєголовка поки не розголошують.
Технічні характеристики дрона-камікадзе
У його циліндричному корпусі заховані всі необхідні системи, зокрема, 4 розкладні опори з електродвигунами. Всередині також пристрої для управління та акумулятор, а політ здійснюється завдяки чотирьом моторам, які крутять гвинти.
Які цілі доступні для цього дрона-камікадзе
Керувати ним можна з пульта або задавати маршрут – все це завдяки супутниковій навігації. Гвинти й опори, які розправляються в польоті, роблять Drone-40 схожим на квадрокоптер.
Випуск про найменший у світі дрон-камікадзе DefendTex Drone-40: дивіться відео
В першу чергу, як кажуть розробники, такі боєприпаси стануть в нагоді піхотним підрозділам і підрозділам спеціального призначення.
Це швидке й надійне джерело розвідки, його можна запустити над ворогом і спостерігати або ж направити на знищення.
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Крім того, розробники пропонують різну кількість і види бойових частин, щоб знищувати можна було не тільки диву силу, але й укріплення чи легку броньовану техніку. Все залежить від типу завдань.
Наразі Drone-40 коштує близько 1 тисячі доларів, але його планують здешевити. Якщо все вдасться, то він стане найдешевшим баражуючим боєприпасом у світі. Це унікальний випадокв рамках сратегічного партнерства України зі США і союзниками.
Де раніше використовували Drone-40
Сьогодні єдине офіційне використання цих дронів помічали лише за британськими військовими. Вони тестували їх в рамках антитерористичних місій на Малі.
Системи Drone-40 постійно покращуються та вдосконалюються. Сьогодні навіть є варіанти міні-РЕБ-ів та лазерних цілевказівників для позначення цілей.
В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ повинні отримати такі системи. Вони особливо стануть в нагоді на тих ділянках фронту, де російські військові намагаються йти в наступ.
Саме ЗСУ показали, що баражуючі боєприпаси в російсько-українській війні – це дуже небезпечна зброя. А в умілих руках вона перетворюється на інструмент, який приносить перемогу практично в будь-якому протистоянні.