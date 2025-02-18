Росіяни вперше застосували дрон "Кукушка", який керується зі супутника, – ISW

Окупанти активно посилюють виробництво ударних і розвідувальних дронів для використання їх в Україні. Нещодавно ворог застосував безпілотник, який керується із супутника.

Противник намагається покращити свої можливості в галузі безпілотних технологій. У 2024 році Росія почала створення окремих Сил безпілотних систем, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Росія використала дрон "Кукушка"

Російські воєнкори стверджують, що підрозділи російського 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) використали поблизу Дачного (на захід від Курахового) дрон, який керується зі супутника.

Вони запевняли, що БпЛА пролетів 16 кілометрів, скинув боєприпаси вагою 4,5 кілограма на українську позицію та повернувся на базу. Ворожі військові блогери зазначали, що дрон може переносити вибухівку до 35 кілограмів.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вперше почали застосовувати новий дрон "Италмас" на фронті. Цей безпілотник має дальність дії близько 200 кілометрів, масу бойової частини в десятки кілограмів та інтегровані системи штучного інтелекту. Також відомо, що Росія у 2025 році почне виробництво нових дронів у Північній Кореї. Ймовірно, КНДР виготовлятиме низькотехнічні безпілотники, максимально прості за конструкцією.

До слова, противник вдосконалив "Шахеди", збільшивши їх бойову частину до 90 кілограмів і додавши шрапнель всередину. 16 лютого Миколаїв був атакований новими "Шахедами" з 12-канальними антенами, які покращують протидію РЕБ і якість сигналу.