Буде щось ще: політтехнолог пов'язав "атаку" на Кремль з убивствами Дугіної й Татарського

Атака безпілотниками по Кремлю – це точно не остання така "акція" в Росії. Далі може бути ще цікавіше.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, усе це схоже на так званий "рязанський цукор", коли в кінці 1990-х ФСБ під егідою Владіміра Путіна самотужки підривала житлові будинки.

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Такі "акції" продовжаться

Як наголосив Тизенгаузен, Кремль хоче продемонструвати, що українці буцімто жахливі терористи. Тому і йдуть на різні обурливі методи. Якщо у 90-х росіяни підривали власні житлові будинки, то зараз перейшли на удари по Кремлю.

Для росіян не є проблема підірвати власний житловий будинок. Я думаю, коли в Росії ситуація буде ще гіршою, то росіяни мали б "піднапрягтися". ФСБ знову на такі крайні заходи піде,

– вважає Тизенгаузен.

Тизенгаузен прокоментувати удари безпілотниками по Кремлю: дивіться відео

Такі атаки російських спецслужб на власних громадян мають на меті мобілізувати народ проти українців. Тому цілком реально, що наступним може бути черговий російський пропагандист. Або ж це буде масова жертва.

Хто наступний цю акцію здійснить? Чи це будуть розбірки внутрішні? Як статуетка Татарському. Або ж Дугіна, яку те ж ФСБ знищило, щоб збадьорити росіян. Хтось буде. Може бути якась відома сакральна жертва – якийсь пропагандист. Або масова жертва. Щось буде. Мені так здається,

– зазначив Тизенгаузен.

Удари безпілотниками по Кремлю: коротко