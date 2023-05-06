Буде щось ще: політтехнолог пов'язав "атаку" на Кремль з убивствами Дугіної й Татарського
Атака безпілотниками по Кремлю – це точно не остання така "акція" в Росії. Далі може бути ще цікавіше.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, усе це схоже на так званий "рязанський цукор", коли в кінці 1990-х ФСБ під егідою Владіміра Путіна самотужки підривала житлові будинки.
До теми Путін захоче публічного "реваншу", але це частина гри: що на Заході пишуть про "удар" по Кремлю
Такі "акції" продовжаться
Як наголосив Тизенгаузен, Кремль хоче продемонструвати, що українці буцімто жахливі терористи. Тому і йдуть на різні обурливі методи. Якщо у 90-х росіяни підривали власні житлові будинки, то зараз перейшли на удари по Кремлю.
Для росіян не є проблема підірвати власний житловий будинок. Я думаю, коли в Росії ситуація буде ще гіршою, то росіяни мали б "піднапрягтися". ФСБ знову на такі крайні заходи піде,
– вважає Тизенгаузен.
Тизенгаузен прокоментувати удари безпілотниками по Кремлю: дивіться відео
Такі атаки російських спецслужб на власних громадян мають на меті мобілізувати народ проти українців. Тому цілком реально, що наступним може бути черговий російський пропагандист. Або ж це буде масова жертва.
Хто наступний цю акцію здійснить? Чи це будуть розбірки внутрішні? Як статуетка Татарському. Або ж Дугіна, яку те ж ФСБ знищило, щоб збадьорити росіян. Хтось буде. Може бути якась відома сакральна жертва – якийсь пропагандист. Або масова жертва. Щось буде. Мені так здається,
– зазначив Тизенгаузен.
Удари безпілотниками по Кремлю: коротко
- В ніч на 3 травня в Кремлі пролунали вибухи, після чого над однією з будівель було видно дим. Росія, як завжди, звинувачувала українську владу. Однак Київ неодноразово говорив, що не завдає ударів по території Росії.
- Видання CNN проаналізувала відео вибухів біля Кремля. Вони дійшли до висновку, що Україна може бути не причетною до цієї операції.
- У виданні ВВС наголосили, що теоретично українські безпілотники могли б долетіти до центру Москви. Однак Кремль є одним із найбільш захищених місць в Росії.