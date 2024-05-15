Українські дрони летять понад 1500 кілометрів: чому Росія не може з ними боротися
Сили оборони України мають на озброєнні різноманітні далекобійні безпілотники, як-от "Лютий", "Бобер", "Морок", "Брама" на базі літака "А-22", а також "Ніндзя". Останньому, найімовірніше, належить абсолютний рекорд по дальності ураження – НПЗ у Башкирії.
І хоча пряма дальність становить близько 1400 кілометрів, цей дрон має заявлену дальність від 1500 кілометрів. Головний редактор Defense Express Олег Катков в етері 24 Каналу пояснив, що Росія не може боротися з БпЛА, адже чим далі в глиб, тим менше ППО, або його зовсім немає.
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Про "потужну" російську ППО
Катков зазначив, що найбільш показовим ураженням російських об'єктів став удар по заводу з виробництва "Шахедів" в економічній зоні "Алабуга", яка розташована майже за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
Слід зазначити, що за 20 кілометрів від підприємства знаходиться завод "КамАЗ", а за 25 кілометрів – Нижньокамська гідроелектростанція. Тобто цей район гарантовано мав бути прикритий повноцінною протиповітряною обороною – установками С-400 та С-300, ЗРК "Бук" та "Панцир". Утім, нічого цього не було.
Удар по НПЗ у Башкирії знову показав, що українські дрони, створені на базі легкомоторних літаків, долітають на відстань до 1500 кілометрів. Головна проблема – пройти прикордонні та прифронтові райони, де є концентрація протиповітряної оборони. Далі вона дуже сильно розосереджена, а десь ППО взагалі немає.
На це також вказують події 2023 року, коли Україна почала завдати ударів по бізнес-центру "Москва-Сіті" у російській столиці. Тоді почався процес стягування і створення додаткового району протиповітряної оборони навколо Москви. Для цього росіяни притягнули "Панцир" в арктичній версії, який відрізняється візуально – має інакші гусеничні шасі та білий камуфляж.
У них немає відповідної кількості ППО. Зараз йдуть розмови про те, що вони будуть копіювати досвід Сил оборони України зі створення мобільних груп. Тут важливий аспект в тому, що нині є дійсно таке велике "вікно можливостей", а коли вже ворог почне створювати ці мобільні групи, то рано чи пізно скопіює нашу тактику,
– констатував Олег Катков.
Останні удари по російських заводах
- У ніч проти 12 травня Головне управління розвідки Міноборони України атакувало три військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії: Волгоградський нафтопереробний завод, Новолипецький металургійний комбінат та нафтобаза "Калуганафтопродукт".
- Ці об'єкти раніше вже атакували безпілотники. Зокрема, Новолипецький металургійний комбінат дрони атакували щонайменше 24 квітня та 24 лютого 2024 року, "Калуганафтопродукт" – 30 січня.
- Уночі проти 11 травня дрони також атакували Волгоградський НПЗ, який належить публічному акціонерному товариству "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
- За даними джерел, зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Їхній поточний стан уточнюється.