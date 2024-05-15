Українські дрони летять понад 1500 кілометрів: чому Росія не може з ними боротися

Сили оборони України мають на озброєнні різноманітні далекобійні безпілотники, як-от "Лютий", "Бобер", "Морок", "Брама" на базі літака "А-22", а також "Ніндзя". Останньому, найімовірніше, належить абсолютний рекорд по дальності ураження – НПЗ у Башкирії.

І хоча пряма дальність становить близько 1400 кілометрів, цей дрон має заявлену дальність від 1500 кілометрів. Головний редактор Defense Express Олег Катков в етері 24 Каналу пояснив, що Росія не може боротися з БпЛА, адже чим далі в глиб, тим менше ППО, або його зовсім немає.

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Про "потужну" російську ППО

Катков зазначив, що найбільш показовим ураженням російських об'єктів став удар по заводу з виробництва "Шахедів" в економічній зоні "Алабуга", яка розташована майже за 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Слід зазначити, що за 20 кілометрів від підприємства знаходиться завод "КамАЗ", а за 25 кілометрів – Нижньокамська гідроелектростанція. Тобто цей район гарантовано мав бути прикритий повноцінною протиповітряною обороною – установками С-400 та С-300, ЗРК "Бук" та "Панцир". Утім, нічого цього не було.

Удар по НПЗ у Башкирії знову показав, що українські дрони, створені на базі легкомоторних літаків, долітають на відстань до 1500 кілометрів. Головна проблема – пройти прикордонні та прифронтові райони, де є концентрація протиповітряної оборони. Далі вона дуже сильно розосереджена, а десь ППО взагалі немає.

На це також вказують події 2023 року, коли Україна почала завдати ударів по бізнес-центру "Москва-Сіті" у російській столиці. Тоді почався процес стягування і створення додаткового району протиповітряної оборони навколо Москви. Для цього росіяни притягнули "Панцир" в арктичній версії, який відрізняється візуально – має інакші гусеничні шасі та білий камуфляж.

У них немає відповідної кількості ППО. Зараз йдуть розмови про те, що вони будуть копіювати досвід Сил оборони України зі створення мобільних груп. Тут важливий аспект в тому, що нині є дійсно таке велике "вікно можливостей", а коли вже ворог почне створювати ці мобільні групи, то рано чи пізно скопіює нашу тактику,

– констатував Олег Катков.

Останні удари по російських заводах