В Україні готують для війни наземні "дрони-камікадзе": чим вони особливі та як працюють

Для боротьби з російським агресором в Україні готують наземні ударні дрони. Випробування пройшли успішно.

Про це повідомляють аналітики з Ukraine Weapons Warfare. Зазначають, що ймовірна назва дрона RATEL.

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Що відомо про новий ударний український дрон

Повідомляють, що випробування українського ударного наземного дрона RATEL вже пройшли успішно.

Головна ідея полягає в тому, що даний RATEL використовується як мобільна боєголовка, яка несе дві протитанкові міни ТМ-62 і мета якої – активація під автомобілем чи танком,

– зазначають аналітики.

"Мілітарний" пише, що всередині коробки міни ТМ-62 міститься заряд вибухівки. Зверху встановлювався підривник. Маса вибухової речовини становить 7,5 – 8 кілограмів. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка чи колесом автомобіля на верхню кришку міни. Однак, ймовірно, фахівці переобладнали міну для дистанційного підриву.

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