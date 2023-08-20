ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом: чим вони особливі

Міноборони допустило вітчизняні БпЛА SkyKnight зі штучним інтелектом до експлуатації у військах. Цей дрон долітає до цілі, навіть якщо його глушить РЕБ.

Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Міністерство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

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Що відомо про дрон SkyKnight 2

Це дрон зі штучним інтелектом, максимальне корисне навантаження якого – 2,5 кілограми. SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і водночас тихий.

Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень,

– зазначили в Міноборони.

Також дрон має автоматичний режим. Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп'ютер.

У Міністерстві оборони додали, що навіть через втрату зв'язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

Зазначимо, що в Україні вигадали т виготовляють ще одні інноваційні дрони. Мовиться про морські дрони "SeaBaby", які атакували Кримський міст у липні 2023 року, десантний корабель "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер "SIG". Ці дрони виготовляються на одному з підземних виробництв на території України.