Відео операції оприлюднили 4 лютого в телеграм-каналі 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
Як бійці 1 ОШП провели унікальну операцію?
За інформацією військових, під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя ситуація на позиціях різко ускладнилася. Попри попередження командирів, російська піхота змогла підійти впритул та захопити двох українських бійців.
Окупанти намагалися вивести полонених у свій тил, однак їхнє переміщення оперативно зафіксували з командного пункту. Після цього командування ухвалило рішення застосувати скиди з важкого ударного дрона типу "Вампір".
Внаслідок точних ударів обох російських військових було знищено. Українських бійців вдалося визволити – вони залишилися живими та не зазнали поранень.
У будь-якому випадку треба було щось робити. Нічого не робити – це на сто відсотків довести людей до могили. Все одно їх завели б кудись, влаштували допит і, найімовірніше, обнулили,
– прокоментував "Шквал", командир батальйону.
До слова, генерал української армії й екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в етері 24 Каналу, що Гуляйполе в Запорізькій області залишається пріоритетом для атак ворога. Але там, зі слів Маломужа, ситуацію Силам оборони вже вдалося більшою мірою стабілізувати.
Що зараз відбувається в районі Гуляйполя на фронті?
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що російські війська намагаються дистанційно замінувати Гуляйполе за допомогою дронів. За словами полковника, окупанти хочуть охопити місто з півночі та півдня, проводячи штурмові дії на околицях.
18 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Гуляйпільському напрямку ситуацію вдалося стабілізувати завдяки залученню штурмових підрозділів. Ці підрозділи, як пояснив генерал, були залучені через виснаження 102-ї бригади тероборони, яка довго перебуває без ротації.
Водночас окупанти не припиняють наступати й в інших місцях в Запорізькій області. ISW у зведенні від 30 січня писав, що російські війська просунулися в західній частині Запорізької області, на північний захід від Степногірська.