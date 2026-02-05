Відео операції оприлюднили 4 лютого в телеграм-каналі 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Як бійці 1 ОШП провели унікальну операцію?

За інформацією військових, під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя ситуація на позиціях різко ускладнилася. Попри попередження командирів, російська піхота змогла підійти впритул та захопити двох українських бійців.

Окупанти намагалися вивести полонених у свій тил, однак їхнє переміщення оперативно зафіксували з командного пункту. Після цього командування ухвалило рішення застосувати скиди з важкого ударного дрона типу "Вампір".

Внаслідок точних ударів обох російських військових було знищено. Українських бійців вдалося визволити – вони залишилися живими та не зазнали поранень.

У будь-якому випадку треба було щось робити. Нічого не робити – це на сто відсотків довести людей до могили. Все одно їх завели б кудись, влаштували допит і, найімовірніше, обнулили,

– прокоментував "Шквал", командир батальйону.

До слова, генерал української армії й екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в етері 24 Каналу, що Гуляйполе в Запорізькій області залишається пріоритетом для атак ворога. Але там, зі слів Маломужа, ситуацію Силам оборони вже вдалося більшою мірою стабілізувати.

Що зараз відбувається в районі Гуляйполя на фронті?