Дрон вибухнув за 50 метрів від будинку: страшні наслідки російських ударів по Харкову

Уночі по Харкову завдано двох хвиль ударів дронами-камікадзе "Шахед". Це були модернізовані безпілотники типу "Герань-2". Друга хвиля обстрілів розпочалася майже одночасно з першою і також накрила передмістя – селище Високе та Коротич.

Першим постраждав Шевченківський район Харкова. Про це повідомила в ефірі 24 Каналу кореспондентка Анна Черненко. Внаслідок трьох влучань загорівся дах багатоповерхівки, яка ще не була заселена.

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Які наслідки обстрілів Харкова

Вибухова хвиля вибила вікна в сусідньому будинку. За попередніми даними, пошкоджено близько півсотні автомобілів, припаркованих поруч. Вранці власники намагалися зафіксувати збитки, щоб розпочати ремонт або дізнатися, чи можна користуватись машинами.

Постраждала 27-річна жінка. До лікарів зверталися також батьки двох дівчат – 12 і 17 років. У них – стресова реакція.

Друга хвиля ударів припала на Основ'янський район. Обстріл стався близько 2 ночі. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди.

"Дякую силам ППО, що дають людям кілька хвилин, щоб сховатися за другу стіну, заховати дітей, домашніх улюбленців. Почули перший вибух – сховалися, були вже за всіма стінами. Мала дитина спала у ліжечку. Почули ще один – вилетіли всі вікна, потім пошкодило автівку. "Шахед" вибухнув метрів за 50 від наших вікон. Вікна лежать на ліжку... Добре, що ніхто не залишився в кімнаті, бо то вже була майже північ", – розповів власник пошкодженої квартири та автівки Олександр.

Попри негоду та зливу, в Харкові продовжують працювати комунальні служби. Вони закривають пошкоджені вікна, перекривають дахи та обстежують постраждалі будівлі. Одна з багатоповерхівок – нежитлова, це новобудова. Люди ще не встигли туди заселитися. У неї сильно пошкоджено дах – потрібна перевірка.

Під ударами знову опинилися приватний сектор, житлові квартали та багатоповерхівки у двох районах Харкова – Шевченківському та Основ'янському,

– зазначила Черненко.

Також обстрілів зазнали околиці Харкова – Коротич і Високе. У Високому, крім житлових будинків, пошкоджено склади. Там поранено 33-річну жінку. У Коротичі дрон влучив по цивільному підприємству. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, електромережі та газопостачання. Один чоловік отримав вибухову травму.

Загалом постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. За даними обласної військової адміністрації, усі перебувають у легкому стані.

Ворог вдосконалив дрони

Прокуратура повідомила, що противник застосував модернізовані дрони "Герань-2". Вони потужніші, летять вище й важче збиваються. Заряд вибухівки в них – сильніший. Попри значні руйнування, Харкову частково пощастило – дрони не влучили прямо в житлові будинки. Інакше наслідки могли бути набагато гіршими.

Також знову були обстріли Куп'янська, Чугуївського району та Вовчанська – це регіони, які майже щодня перебувають під вогнем.