"Сіла птаха": на санаторій російського міноборони впав загадковий дрон
На санаторій російського міноборони, розташований поблизу Москви, 11 червня впав дрон. Переполоху він наробив добрячого. Росіяни вже істерично шукають того, хто його запусив.
Літальний інцидент трапився у Марфіному у неділю ввечері. Охоронець вийшов на вечірній променад й побачив, як на санаторій російського міноборони летить дрон. Про інцидент заголосили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Він зачепився за гілля й впав на землю. Охоронець перелякався й почав надзвонювати до поліції.
"Пташка" виявилася сірим коптером розміром 20х10 сантиметрів з чотирма гвинтами. На корпусі була відеокамера,
– мовиться у повідомленні.
Наразі шукають, хто запустив "пташку". Дрон забрали для вивчення.
У Воронежі окупанти не впоралися з БпЛА
- РосЗМІ 9 червня заголосили, що у Воронежі безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку. Епічний момент навіть потрапив на відео. Згодом заявили, що внаслідок "від'ємного злету" є постраждалі.
- На опублікованих кадрах видно, як дрон летить-летить достатньо високо, але в один момент раптом опускається й врізається у багатоповерхівку. Схоже, у росіян все остаточно виходить з-під контролю. Росіяни не можуть впоратися навіть з безпілотником.