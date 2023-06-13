"Сіла птаха": на санаторій російського міноборони впав загадковий дрон

13 червня 2023, 16:55
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На санаторій російського міноборони, розташований поблизу Москви, 11 червня впав дрон. Переполоху він наробив добрячого. Росіяни вже істерично шукають того, хто його запусив.

Літальний інцидент трапився у Марфіному у неділю ввечері. Охоронець вийшов на вечірній променад й побачив, як на санаторій російського міноборони летить дрон. Про інцидент заголосили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Він зачепився за гілля й впав на землю. Охоронець перелякався й почав надзвонювати до поліції. 

"Пташка" виявилася сірим коптером розміром 20х10 сантиметрів з чотирма гвинтами. На корпусі була відеокамера,
– мовиться у повідомленні.

Наразі шукають, хто запустив "пташку". Дрон забрали для вивчення. 

У Воронежі окупанти не впоралися з БпЛА

  • РосЗМІ 9 червня заголосили, що у Воронежі безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку. Епічний момент навіть потрапив на відео. Згодом заявили, що внаслідок "від'ємного злету" є постраждалі. 
  • На опублікованих кадрах видно, як дрон летить-летить достатньо високо, але в один момент раптом опускається й врізається у багатоповерхівку. Схоже, у росіян все остаточно виходить з-під контролю. Росіяни не можуть впоратися навіть з безпілотником. 

Автор: Мар'яна Бекало