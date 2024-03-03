Під Авдіївкою один дрон відправив 11 росіян "до Кобзона": бійці показали ефектні кадри
Джерело:3 ОШБр
Бійці ліквідували 11 російських окупантів за допомогою лише одного БпЛА. Також противник втратив техніку та боєприпаси.
На Авдіївському напрямку один дрон знищив 11 російських загарбників. 3-тя окрема штурмова бригада поділилася відео з місця подій.
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Що показано на відео
На кадрах можна побачити, як безпілотник наздоганяє ворожу техніку та влучає у неї. Зверху у цей момент сиділи 9 російських солдатів, а всередині перебував командир та мехвод.
Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом – загоряння БК на борту з окупантами. Ліквідація відділення ворожої армії на Авдіївському напрямку – робота екіпажу "Вітролом", бійців Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади,
– мовиться у повідомленні.
Знищення 11 росіян одним дроном: відео 3 ОШБр
Безпілотники допомагають нашим воїнам на фронті
- Нещодавно на одному з напрямків окупанти зайшли у будівлю, в якій перебували наші воїни. Їм на допомогу прийшов 14 окремий полк, який вдарив дронами по загарбниках на першому поверсі та дав змогу українським бійцям вибратися на вулицю.
- Українські прикордонники не так давно поцілили FPV-дроном по позиції окупантів на Херсонщини. Один з росіян намагався використати антидронову рушницю, однак вона його не врятувала.
- Раніше наші захисники знищили за допомогою БпЛА загарбників, які засіли у льосі. Дроновод зміг залетіти безпілотником прямо у вороже укриття.