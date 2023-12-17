Долетіли аж до Волгограда: у Росії заявили про масовану атаку дронами на кілька областей

У Росії вночі проти 17 грудня було неспокійно. Там заявляють про масовану атаку ударних дронів одразу на кілька регіонів.

Російські ЗМІ пишуть, що кілька областей опинилися під прицілом дронів. Там вже охрестили це "атакою київського режиму", передає 24 Канал.

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Росію нібито атакувало понад 30 БпЛА

У ворожому міноборони написали, що над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областям збивали безпілотники. Мовиться одразу про 33 ударних дрони літакового типу, як "перехопили".

Губернатори Волгограда та Ростова повідомляють про успішну роботу ППО та відсутність будь-яких жертв чи руйнувань. Зокрема, над Волгоградською областю нібито збили 2 БпЛА. Деталей збиття над іншими областями Росії поки немає.

У мережу потрапило відео дрона в Ростовській області.

Дрон в Ростовській області: дивіться відео

Однак окупанти, ймовірно, знову будуть стверджувати, що нічого не відбувається та заявлятимуть про колосальні успіхи роботи протиповітряної оборони, однак звичайні росіяни ще під час так званої атаки обговорювали "хлопки".

Подібні атаки дронів вже стали звичними у Росії. Час від часу окупанти заявляють про нові удари безпілотниками. У ворожому міноборони постійно звинувачують у цьому Україну, проте є лише кілька випадків, коли атаку дронів дійсно підтверджували з нашого боку. Зокрема, у ГУР заявили, що дрони, які кружляли над Московською та Калузькою областями вночі проти 14 грудня були спецоперацією. Відповідну інформацію надали джерела 24 Каналу.

Уточнимо, що достеменно невідомо, які саме об'єкти намагалися уразити наші БпЛА під Москвою та Калугою. Однак, вочевидь, вони неабияк стривожили росіян.

Водночас пропагандисти Кремля з посиланням на міноборони ворожої держави запевняють, що так звана "російська ППО" вночі нібито збила 9 безпілотників у Калузькій та Московській областях.

Дрони атакують Росію