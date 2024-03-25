Генштаб Естонії заявляє, що Росія почала застосувати більше артилерії та дронів на фронті

За словами начальника Генштабу Естонії, російські війська збільшили використання артилерії та безпілотників на полі бою. Однак прогрес ворога залишається незначним.

Власне, полковник Ееро Ребо зробив важливу заяву. Він наголосив, що росіяни досягли лише малого просування на лінії зіткнення в Україні, попри збільшення кількості артилерії та активнішого використання дронів.

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Кремль нарощує потужності

За словами Ребо, українські захисники ефективно протистоять ворогу попри те, що він збільшив кількість артилерійських систем, снарядів для обстрілів та розширив свої можливості у безпілотній авіації. Проте інколи нашим бійцям все ж доводиться відступати на незначні дистанції, аби зберегти життя.

На боці Путіна більше артилерії та снарядів для обстрілу українців. Ми також бачимо, що діяльність з експлуатації дронів більше не є монополією України – тобто противник теж освоїв цю гру. Ми бачимо і те, як Україна береже людей: як у безнадійній ситуації українська армія здає позиції, як в обороні ллється кров,

– заявив полковник.

Начальника Генштабу Естонії також висловив думку, що хоч і Росія спрямовує значні зусилля у військово-промисловий комплекс, повністю переорієнтувати економіку на воєнний лад Кремль не може. Ребо додає, що один із пріоритетів для загарбників є нарощення виробництва дронів та розвиток можливостей для того, аби ефективніше збивати українські БпЛА.

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У Генштабі України наголошують, що захисники щодня відбивають десятки атак окупантів, зокрема, на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Оріхівському напрямках. Однак найгарячіше залишається на Новопавлівському напрямку. Як йдеться у зведенні від 25 березня, лише за минулу добу загарбники 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Разом з тим тривають розмови про те, що Кремль, крім збільшення виробництва зброї, нарощує людські ресурси. Аналітики з Інституту вивчення війни акцентують, що у Москві мають мобілізаційний план у 300 тисяч нових військових. Однак навряд поповнення особового складу допоможе загарбникам піти в наступ, скажімо, на Харків. Хоча й Росія зможе вивільнити відносно боєздатні частини вздовж лінії фронту.