"Шахеди" атакували Київ: в одному з районів виникла пожежа

Вранці окупанти вдарили по Києву реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про наслідки ворожого удару розповів мер Віталій Кличко.

Що відомо про обстріл Києва 30 жовтня?

В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території. "Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – уточнив міський голова.

Нагадаємо, близько 05:00 у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.

У ніч проти 30 жовтня Росія вдарила по столиці балістикою. За словами місцевої влади, ракета влучила у складські будівлі в Дарницькому районі. Як наслідок – виникла пожежа.

Водночас у Дніпровському районі горіли уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. Вибуховою хвилею повибивало вікна житлових будинках, зайнялися автомобілі.

У КМВА також уточнили, що внаслідок атаки є один загиблий.

ООН може оголосити екстрений заклик про допомогу Києву

ООН розглядає можливість оголосити екстрений заклик про фінансову допомогу Києву. Кошти планують спрямувати на покриття додаткових потреб міста через російські удари по критичній інфраструктурі. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале.

За його словами, Київ має особливе значення як столиця, тому ООН може запустити спеціальний механізм залучення коштів – Flash Appeal.

Він передбачає терміновий збір грошей від інших держав, міжнародних фондів і бізнесу для подолання наслідків кризових ситуацій.