Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області: горять резервуари

У Бєлгородські області прогриміли вибухи. Дрони атакували нафтобазу, спалахнула пожежа.

Під атакою БпЛА 5 березня опинилася нафтобаза в селі Довге Бєлгородської області. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.

Дивіться також На територію нафтового термінала у Санкт-Петербурзі впав дрон

Що вже відомо про наслідки атаки

Губернатор Гладков заявив, що у Губкінському міському окрузі прогримів вибух. Опісля спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області / Фото з мережі

На місці прильоту вже працюють оперативні й аварійні служби. Також туди прямує пожежний поїзд. Офіційно постраждалих нібито "немає".

Тим часом у мережі вже публікують перші фото з місця подій. Російські телеграм-канали пишуть, що горить один резервуар.

Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області / Фото з мережі

Зауважимо, у міноборони Росії марили, що цієї ночі "Пе-Ве-О" збила три дрони в Бєлгородській області.

Горить Губкінська нафтобаза: дивіться відео

Де розташована Губкінська нафтобаза: дивіться карту

Дрони вразили нафтобазу в Курську