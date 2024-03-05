Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області: горять резервуари
У Бєлгородські області прогриміли вибухи. Дрони атакували нафтобазу, спалахнула пожежа.
Під атакою БпЛА 5 березня опинилася нафтобаза в селі Довге Бєлгородської області. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що вже відомо про наслідки атаки
Губернатор Гладков заявив, що у Губкінському міському окрузі прогримів вибух. Опісля спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.
На місці прильоту вже працюють оперативні й аварійні служби. Також туди прямує пожежний поїзд. Офіційно постраждалих нібито "немає".
Тим часом у мережі вже публікують перші фото з місця подій. Російські телеграм-канали пишуть, що горить один резервуар.
Зауважимо, у міноборони Росії марили, що цієї ночі "Пе-Ве-О" збила три дрони в Бєлгородській області.
Горить Губкінська нафтобаза: дивіться відео
Де розташована Губкінська нафтобаза: дивіться карту
Дрони вразили нафтобазу в Курську
- Зауважимо, що в ніч на 15 лютого два безпілотники ГУР уразили нафтобазу в Курській області. Це підтвердили джерела 24 Каналу.
- Вибухи пролунали на нафтобазі "Польова". Близько опівночі там спалахнула пожежа.
- Росіяни використовували цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.