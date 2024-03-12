Понад 1000 кілометрів від Харкова: де на карті нафтобаза "Лукойл", яку атакували дрони

Нафтобазу "Лукойл" у Кстово що під Нижнім Новгородом Нижньогородської області Росії атакували дрони. Там спалахнула пожежа.

Нафтобаза розташована за майже 1000 кілометрів від прикордонного села Стара Гута на Сумщині та за понад 1000 кілометрів від Харкова, пише 24 Канал.

Дивіться також Горіли три квартири: Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську

Нафтобазу "Лукойл" атакували безпілотники

Невідомі дрони атакували нафтобазу "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" вночі проти 12 березня. Безпілотник влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Росіяни раніше розповідали, що це один з найбільших їхніх нафтопереробних заводів.

Де розташована нафтобаза "Лукойл": дивіться на карті

До речі, російська нафтобаза, яку атакували дрони, розташована за Москвою. Від неї до Харкова майже 1200 кілометрів, до прикордонного села Стара Гута на Сумщині – 994 кілометри.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін тільки написав, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу вранці 12 березня атакували безпілотники. Він не став шукати винних в атаці, як це часто роблять окупанти.

Дрони атакували Росію