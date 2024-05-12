Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області: спалахнула масштабна пожежа

Росіяни продовжують пожинати плоди війни, яку вони самі ж розв'язали проти України. Цього разу було неспокійно у Волгоградській області.

У ніч проти 12 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Красноармійському районі відповідного регіону Росії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на кремлівські телеграм-канали.

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Черговий удар дронів по НПЗ Росії

Ситуацію прокоментував, зокрема, губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров. Він поспішив наголосити на успішній роботі так званої російської ППО, але разом з тим підтвердив, що уламки безпілотників упали на території НПЗ.

Унаслідок наслідків падіння БпЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло загорання,

– стверджує путінський чиновник.

Загалом російські інформаційні ресурси звинувачують Україну в цій атаці безпілотних літальних апаратів. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації займання. Зрештою, вогонь таки вдалось приборкати.

Безпілотники атакували нафтовий об'єкт Волгоградської області Росії: дивіться відео з телеграм-каналів

Як наголошує губернатор Волгоградській області, жертв нібито немає внаслідок цієї атаки.

Російське міноборони поспішило запевнити, що дві цілі, а саме – ракети "Точка-У", – "знищили" вночі над територією Бєлгородської області, крім того:

3 дрони нібито ліквідували над Брянською обстаю;

2 БпЛА – над територією Липецької області;

1 безпілотник – "перехопили" над Волгоградською областю.

Нічний Удар по нафтопереробному заводі росіян: дивіться відео з телеграм-пабліків

У Росії у Волгоградській області – пожежа в районі НПЗ після атаки дронів / Фото з телеграм-каналів

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