Росіяни бідкаються на атаку дронів по паливній базі в Ростовській області

Неспокійною виявилася для росіян ніч на 15 травня. Повідомляють, що Ростовську область атакували невідомі БпЛА.

За попередньою інформацією, під прицілом дронів опинилася паливна база. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Атака дронів на паливну базу

Уночі невідомі безпілотники атакували паливну базу в Ростовсбкій області. Російській ЗМІ повідомляють, що було два вибухи в Пролетарському районі.

Ну і за традицією росіяни повідомили, що займання палива нібито це не викликало. Місцевий губернатор Васілій Голубєв повідомив, що постраждалих також начебто немає.

Зауважимо, що "гучно" вночі було і у Криму. Відомо, що на території півострова працювала протиповітряна оборона окупантів. У Міноборони Росії заявили, що їм буцімто вдалося збити 10 ракет ATACAMS над Кримом.

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