Невідомі дрони знову атакували Росію: окупанти бідкалися на вибухи у 2 областях
Ніч проти 16 травня вкотре видалася неспокійною для окупантів. Росіяни знову бідкалися на атаку безпілотників і повідомляли про вибухи.
Про це пишуть в російських телеграм-каналах. Традиційно, російські пропагандисти заявляють, що минулося без постраждалих та руйнувань, передає 24 Канал.
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Росію атакували невідомі БпЛА
Уночі 16 травня окупанти вкотре бідкалися на атаку дронів. Так, безпілотники фіксували щонайменше у 2 областях – Брянській та Тульській.
Спочатку про вибухи повідомляли у Брянській області. Як заявив губернатор регіону Алєксандр Богомаз, 1 безпілотник знищила "пе-ве-о" над Почепським районом. Про руйнування та постраждалих в Брянській області окупанти не повідомляли.
Згодом вибухи пролунали й в Тульській області. Там заявили про буцімто збиття 2 безпілотників. Окупанти також не повідомляли про руйнування чи постраждалих.
Безпілотники постійно фіксують у Росії
- Вдень 15 травня окупанти злякалися, що Казань та Нижньокамськ можуть атакувати дрони, тому закрили небо над містами. Аеропорти тимчасово не працювали, а місцеві жителі заявляли про вибухи – буцімто працювала "пе-ве-о". У мережі повідомляли, що над Татарстаном нібито збили невідомий безпілотник.
- Тривожно 15 травня було й вночі. Так, про потужні вибухи заявляли у Ростовській області. Місцеві жителі бідкалися, що дрони атакували паливну базу у Пролетарському районі. Згодом джерела 24 Каналу підтвердили, що дрони ГУР МО атакували паливну базу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Джерела додали, що потужності цього об'єкта використовували у військових цілях.
- 14 травня у Росії через атаку дронів з рейок зійшов вантажний поїзд. Інцидент стався уночі у Волгоградській області. Внаслідок атаки БпЛА також спалахнула пожежа – горіли два вагони з паливом, а одна з цистерн – вибухнула. Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда.
- 13 травня в 3 областях Росії також лунали вибухи. Окупанти традиційно заявляли про "успішне відбиття атаки", втім – виникли пожежі. Згодом стало відомо, що дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Бєлгородській області, а також електропідстанцію в Липецькій області.
- Джерела 24 Каналу наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ, а заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться.