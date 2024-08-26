Дрони атакували Саратовську область: летіли по Енгельсу, де розташований аеродром з Ту-95МС

Росіяни в телеграм-каналах написали, що вдосвіта 26 серпня дрони атакували російське місто Саратов Саратовської області. Також дрони летіли на Енгельс, де розміщений російський аеродром.

Перед цим окупанти орієнтовно о 4:43 26 серпня підняли в небо 11 бортів Ту-95МС. Зокрема, моніторингові канали писали, що чотири ворожі борти злетіли з Енгельса, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів по Саратову та Енгельсу

Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади багатоповерхівок". У росіян традиційно "працює ППО".

Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом.

У місцевих телеграм-каналах росіяни написали, що нібито дрони пошкодили:

будинок у житловий комплекс Volga Sky на набережній у Саратові,

багатоповерхівку на вулиці Пушкіна у Енгельсі.

На місці працювали рятувальники, швидка та поліція.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що нібито їхні засоби ППО "ліквідували" безпілотники. За його даними, у житлові будинки в Саратові та Енгельсі буцімто влучили уламки.

Варто зауважити, що окупанти переважно самі атакують свої житлові будинки, тому цілком ймовірно, що причиною влучань були не уламки дронів.

Нібито наслідки для Саратова, проте так може працювати російська ППО: дивіться відео

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Дрони фіксували росіяни: дивіться відео

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Російські телеграм-канали заявили, що над Енгельсом також фіксували проліт дронів. Традиційно росіяни не повідомляють, які наслідки атаки для ворожого аеродрому.

Над Енгельсом, де ворожий аеродром, фіксували дрони: дивіться відео

Проте росіяни бідкались, що нібито уламки пошкодили машини біля будинку.