Горіла підстанція та лунали вибухи: де розташована Липецька область, яку вночі атакували дрони

Уночі 13 травня безпілотники атакували Липецьку область. Там лунали потужні вибухи, а також спалахнула пожежа на електропідстанції.

До слова, Липецька область не вперше опинилася під атакою безпілотників. Уночі 12 травня там також фіксували безпілотники, які росіяни намагалися збити. Де на карті розташована Липецька область, показує 24 Канал.

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Показуємо на карті, де розташована Липецька область

Липецька область межує з Курською, Орловською, Тульською, Рязанською, Тамбовською та Воронезькою областями. Нерідко регіон опиняється під атакою безпілотників.

Так, уночі 13 травня дрони атакували Становлянський район Липецької області. Саме там уночі спалахнула підстанція. Водночас російське міноборони заявило про збиття 4 БпЛА в Липецькій області.

Дивіться на карті, де розташований Становлянський район

Цей район розташований майже за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Окупанти постійно бідкаються на атаки БпЛА