Горіла підстанція та лунали вибухи: де розташована Липецька область, яку вночі атакували дрони
Уночі 13 травня безпілотники атакували Липецьку область. Там лунали потужні вибухи, а також спалахнула пожежа на електропідстанції.
До слова, Липецька область не вперше опинилася під атакою безпілотників. Уночі 12 травня там також фіксували безпілотники, які росіяни намагалися збити. Де на карті розташована Липецька область, показує 24 Канал.
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Показуємо на карті, де розташована Липецька область
Липецька область межує з Курською, Орловською, Тульською, Рязанською, Тамбовською та Воронезькою областями. Нерідко регіон опиняється під атакою безпілотників.
Так, уночі 13 травня дрони атакували Становлянський район Липецької області. Саме там уночі спалахнула підстанція. Водночас російське міноборони заявило про збиття 4 БпЛА в Липецькій області.
Дивіться на карті, де розташований Становлянський район
Цей район розташований майже за 300 кілометрів від кордону з Україною.
Окупанти постійно бідкаються на атаки БпЛА
- Уночі 13 травня окупанти бідкалися на безпілотники в 3 областях. Так, вибухи лунали у Бєлгородській, Курській та Липецькій областях. Ворог заявив про збиття 24 дронів: 12 – в Бєлгородській області, 8 – в Курській, а ще 4 – в Липецькій. Втім, відомо не лише про пожежу на підстанції, а й руйнування на Бєлгородщині. У мережі заявляють, що внаслідок падіння БпЛА пошкоджено будинки, гараж, лазню, а також 3 приватні автомобілі.
- У ніч проти 12 травня росіяни також заявляли про безпілотники. Тоді їх фіксували у Липецькій, Бєлгородській, Брянській та Волгоградській областях. Хоча окупанти й заявляли про буцімто успішну роботу "пе-ве-о", втім, джерела у розвідці повідомили, що атака була успішною, а під ударом опинилися Волгоградський НПЗ, Новолипецький металургійний комбінат й нафтобаза "Калуганафтопродукт".
- Уночі 11 травня в Росії також бідкалися на атаку безпілотників. Вибухи вкотре лунали у 3 областях. Згодом джерела у розвідці повідомили, що під ударом опинився НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Там пошкоджено установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6, димову трубу печі П-1, а також кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено 7 холодильників.