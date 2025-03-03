Нічний жах для росіян: командир екіпажу БпЛА відповів, як "Баба Яга" лякає окупантів

Російські окупанти страшенно бояться українських дронів "Баба Яга". Насамперед ворога лякає вага боєприпаса, який несе цей безпілотник. Він може тягнути на собі декілька кілограмів та нести потужний "подарунок" для загарбників.

Дрони "Баба Яга" працюють саме вночі. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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Окупанти бояться

Андрій Отченаш зазначив, що якщо дрони "Баба Яга" заходять у якийсь бліндаж або будь-яке укриття, можна знищити саме укриття і особовий склад всередині. У такий спосіб ліквідовуються окупанти та їхнє безпосереднє укриття, яке російські військові вже не зможуть використовувати.

Великими коптерами можна збільшувати сіру зону, де противнику доведеться просуватися на відкритій місцевості або заходити в уражені чи знищені бліндажі, які не мають такої безпеки, як це було б, якби він був цілий. Тобто ти змушуєш противника рухатися далі довше і більш небезпечно. Його морально-психологічний стан, зокрема, зменшується,

– пояснив він.

Ці безпілотники працюють у темну пору доби. Річ у тім, що вдень його було б досить легко збити. На висоті приблизно 300 метрів дрон "Баба Яга" дуже добре видно.

"Усі види "Баби Яги", він не один, дійсно є страхом для російських окупантів. Наші хлопці дуже щасливі від того і виконують свою роботу на відмінно", – додав командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ.