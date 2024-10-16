Випалюють посадки разом з ворогом: в 63-ій ОМБР розповіли про інноваційні дрони в ЗСУ

Один зі способів ефективного знищення ворога – це інноваційні дрони-дракони. Вони випалюють позиції окупантів. Також ЗСУ дуже активно застосовують дистанційне мінування, FPV-дрони та нічні скиди великих нічних безпілотників, які росіяни називають "Баба Яга".

Українські захисники постійно використовують проти загарбників ці чотири складові. Про це 24 Каналу розповів лейтенант ЗСУ, начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБР Ростислав Яцишин.

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"Наприклад, коли нема механізованих штурмів, наші пілоти не сидять без діла. Вони дуже люблять залітати глибоко в тил ворога вночі, випалювати, зокрема, знаходити техніку, яка перебуває у капонірах. Пілоти просто залітають в окопи, нищать окопи, палять особовий склад", – пояснив він.

За його словами, на цьому напрямку російським воякам дуже важко, тому що у них немає перепочинку. Вони начебто мають штурмувати, але водночас їм потрібно якось ховатися від наших дронів.

Роль безпілотників

Ростислав Яцишин зазначив, що наші пілоти дуже добре знають територію. 63-тя ОМБР перебуває на своєму напрямку півтора року, тому добре вивчили, де що перебуває. А роль дронів дуже важлива.

Колосальна роль. Просто уявімо, що було б, якби дронів не існувало ні в нас, ні в росіян. Чим би ми тоді відбивали механізовані штурми? Це просто була б катастрофа. Саме за допомогою дронів, за допомогою того, що наші пілоти справді професіонали, вдається стримувати цю навалу,

– наголосив лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, що аналітики The New York розповіли, як дрони-дракони змінюють поле бою. Військові прикріплюють до дронів каністри з термітом – сумішшю алюмінію та оксиду заліза. У такий спосіб вони створили зброю, здатну викидати розплавлений метал, який горить за близько 2400 градусів за Цельсієм. Під час займання терміт викликає "реакцію самопідтримки", через що його майже неможливо загасити.