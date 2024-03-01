Кожні 20 хвилин бачимо зліт, – командир екіпажу БпЛА про дрони, які використовують росіяни

Українські військові продовжують створювати ефективну зброю, яка викликає справжній жах у ворога. Дрон-бомбер Vampire, який росіяни називають "Баба Яга", саме така.

Водночас росіяни також активно використовують дрони проти українських сил. Хоча, як розповів 24 Каналу командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, противник не може похвалитися новими розробками, на відміну від українських захисників.

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Росіяни дуже бояться

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" наголосив, що На лінії оборони, де працює його бригада "Рубіж", наймасштабнішою проблемою є російські FPV-коптери.

Їх дуже багато. Кожні 20 хвилин бачимо зліт ворога, працюють наші системи радіоелектронної боротьби, які намагаються їх подавити,

– зазначив він.

Проте якихось потужних змін щодо використання нових дронів з боку росіян в порівняні з тим, що було раніше, зараз не спостерігається.

Росіяни говорять, що створили коптери зі штучним інтелектом, але це поки що перебільшена інформація. Вони намагаються грати на рівні ІПСО. Не можна говорити, що у ворога є якісь новинки. Проте у нас вони однозначно є,

– наголосив Отченаш.

Невдовзі Сили оборони будуть використовувати аналоги російських "Ланцетів". Також маємо високогабаритні коптери "Баба Яга", які скидають на позиції ворога великі снаряди.

Ми скидали 60-міліметрові снаряди з дронів і не могли достатньо розібрати позиції ворога. Вночі наша легендарна "Баба Яга" з переробленою протитанковою міною підлетіла до певного бліндажа, скинула міну і рознесла його у різні сторони,

– відзначив військовослужбовець.

Андрій Отченаш впевнений, що "Баба Яга" – це та універсальна "пташечка", яка дозволяє знищувати цілі бліндажі, і дуже якісно. Тому росіяни її дуже сильно бояться.

Дрони на службі ЗСУ

В Україні створять Сили безпілотних систем. Цей процес курує заступник Головкома Вадим Сухаревський, який наголосив, що новостворені підрозділи стануть потужним кулаком, який вирішуватиме "реальні завдання на полі бою". Він зазначив, що метою Сил безпілотних систем буде – зустрічати на полі бою противника першими – дроном.

Також у Сухопутних військах з 26 лютого усіх бійців навчатимуть, як протидіяти ворожим дронам, а також – як правильно маскуватися в укриттях та в природному ландшафті.

Крім того, в ЗСУ планують виробляти уніфіковані боєприпаси для безпілотників, зокрема і для FPV-дронів. Ці снаряди дозволять нашим захисникам ефективніше застосовувати FPV-дрони, щоб завдавати максимальної шкоди противнику.

українські спеціалісти переробили з великого гексакоптера, який до війни використовувався у сільському господарстві. Зараз безпілотники "Баба-Яга" – це нічні бомбери, які приносять на позиції окупантів потужні боєприпаси різного типу дії. Мовиться зокрема про акумулятивні снаряди проти броньованої техніки, протибліндажні боєприпаси, які дозволяють прицільно ліквідувати живу сили ворога,