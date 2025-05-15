Найновіші дрони, які можуть нести ракети: ексклюзивні кадри з презентації Magura V7

Морські дрони Magura вже давно стали унікальною складовою української оборони. Тепер їх презентували у Головному управлінні розвідки для журналістів та громадськості.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла, що дрони Magura розшифровується як безпілотний роботизований апарат морської автономної охорони. У представленні брали участь очільник української розвідки Кирило Буданов, представник ГУР Андрій Юсов і легендарні бійці з "Group 13".

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Десятки знищених цілей ворога

Варто розуміти, що спецпідрозділ "Group 13" займається полюванням на ворожі цілі у Чорному морі. Бійці кажуть, що зараз однією зі стратегічних цілей є авіація ворога, яка заважає проводити операції в акваторії моря. Тож над ліквідацією цієї складової зараз працюють дуже посилено.

Загалом вдалося поставили кілька модифікацій, зокрема Magura V5, Magura V6 та дві версії Magura V7. Це найновіші дрони, які можуть працювати над різними цілями. Наприклад, нову Magura завдяки вантажній спроможності можуть одночасно використовувати як камікадзе, також вона може навіть нести ракети.

Це абсолютно інший човен. Якщо V5 і V6 має досить багато схожого, то зараз маємо новий човен, новий корпус, двигун. Все побудовано з нуля. Може бути з турелями, може бути з ракетоносієм, або нести на собі інше обладнання. Тобто можливості набагато збільшені,

– розповів командир спецпідрозділу "Group 13" на псевдо "Тринадцятий".

Цей дрон не залежить від погоди, він може виходити у море за будь-яких обставин, має багатоканальний супутниковий зв'язок, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Ним керують дистанційно через зашифрований канал.

Цифра 13 вже давно стало нещасливою для ворога

Попередні модифікації Magura V5 – це основний морський дрон у боротьбі проти російського флоту, Magura V6 – багатофункціональна платформа, розроблена для патрулювання, розвідки та інших типів операцій. Усі дрони працюють, полюють на ворожі цілі і передають важливу інформацію про окупантів.

Представник ГУР Андрій Юсов під час виступу згадав жарт, що перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються на пам'ять. А значенням слова Magura він назвав страх російських окупантів, з'являтись Чорному морю.

Це лише початок, бо флот і авіація ворога є не лише там. Безумовно, Magura – дієвий, сучасний інструмент, який постійно вдосконалюється, але запорука успіху – професійна робота, постійна підготовка, вдосконалення, планування, організація, контроль, вивчення і висновки,

– наголосив Андрій Юсов.

Він додав, що у багатьох культурах число 13 вважається нещасливим. Для російських загарбників воно точно таким є. Російські моряки бояться, але українці готові далі працювати та захищати свою країну.

Втрати на понад пів мільярда доларів

Одна з переваг Magura – їхня невидимість через низький силует і малу радіолокаційну помітність. Саме це ускладнює окупантам можливість швидко помітити дрон, який вміє самостійно прокладати маршрут до цілі, уникати перешкоди і мінувати підходи. Цим усім займається спецпідрозділ "Group 13".

Це команда операторів Головного управління розвідки, яка вже пошкодила та знищила понад 20 ворожих цілей, серед яких ракетний корабель "Івановєц", патрульний корабель "Сергей Котов", фрегат "адмірал Макаров", вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-30.

Наша країна гарна, наша Збройні Сили рухаються в правильному напрямку, ми досягаємо успіху особливо в Чорному морі. Все це для того, щоб у нас була перевага, а ворог не руйнував наш сон, не становив загрози для цивільних суден,

– пояснив боєць "Group 13" на псевдо "Маестро".

Влучання у винищувачі та вертольоти – це загалом унікальна річ для світу, За різними оцінками загальні втрати російського флоту становлять понад пів мільярда доларів, але оператори обіцяють, що це лише початок. Вони наголошують, що майбутнє війни залежить від передових технологій, зокрема таких як Magura.

"Кожен раз, коли виникає якась діяльність, росіяни у своїх пабліках починають дуже сильно панікувати. Це вже результат. Я вважаю, що Magura – це щонайменше інформаційна зброя масового російського ураження", – підкреслив боєць "Group 13" на псевдо "Ксена".

Він додав, що кожного разу, коли підрозділ проводить аналіз роботи та бачить результати, це дуже заспокоює. Адже так вдається дати гідну відповідь Росії на її злочини.