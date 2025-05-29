Китай припинив продавати дрони Mavic Україні та Європі, але постачає їх до Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Mavic Україні та низці європейських країн, водночас продовжуючи постачання до Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Китай допомагає Росії у війні

За словами Володимира Зеленського, китайські дрони Mavic "відкриті для росіян, але закриті для українців".

На території Росії працюють виробничі лінії, на яких присутні китайські представники,

– додав президент.

Один із європейських чиновників підтвердив, що слова Зеленського відповідають його власним оцінкам. За його словами, Китай, схоже, також скоротив поставки певних компонентів дронів західним покупцям, зокрема магнітів для двигунів, одночасно збільшуючи обсяги постачання до Росії.

Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати ці кроки?

– сказав Зеленський.

За словами журналістів, Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт товарів подвійного призначення, зокрема дронів, які можуть бути використані у військових цілях. В МЗС Китаю наголошували, що країна ніколи не надавала жодній стороні летальної зброї та суворо контролює товари подвійного призначення.

Влітку минулого року також стало відомо, що китайські та російські компанії співпрацюють над створенням ударних дронів. США та ЄС вже запровадили санкції проти кількох китайських фірм за допомогу Москві у виробництві безпілотників та постачання критично важливих компонентів.

До слова, зранку 29 травня Росія атакувала Україну новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Його висота польоту може досягати до 9 кілометрів.