Російська пропаганда викрила ініціатора атаки дронів на Москву

Невідомі безпілотники зранку 30 травня атакували Москву. Росіяни неодноразово вихвалялись своєю військовою потужністю, проте цей інцидент продемонстрував, що російська столиця абсолютно незахищена.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що наразі немає жодних офіційних підтверджень причетності України до атаки дронів на Москву.

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Щось нереальне

Російська протиповітряна оборона не встигла відпрацювати по БпЛА, попри те, що вони не швидкі й летять 150 – 250 кілометрів на годину. Інформація щодо кількості безпілотників, які атакували Москву, різна. Міноборони Росії заявило, що дронів було 8, а російські ЗМІ – 32.

Загальним видовищем я задоволений та підтримую подібні акції, хто б за ними не стояв. Головне, що це не ми – крапка,

– сказав військово-політичний оглядач.

Відстань від України до Москви становить 580 – 600 кілометрів. Досить складно уявити, як дрони зі швидкістю 150 кілометрів за годину могли пролетіти таку відстань і їх протягом цього часу не помітили ані ППО, ані місцеві. Проте над Рубльовкою у Московській області БпЛА майже відразу побачили.

"Дуже цікавий збіг обставин", – зазначив Коваленко.

Запускали з Підмосков'я

Невідомі безпілотники наробили чимало шуму у російській столиці напередодні 9 травня. Тоді Росія також в усьому звинуватила "українських нацистів".

Уночі 3 травня в Кремлі прогриміли потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотників, традиційно звинувативши в усьому Україну.

Російський пропагандист Руслан Пухов заявив, що "дрони, які завдали удар по Кремлю 3 травня", запускали з Підмосков'я.

Руслан Пухов – чинний офіцер російського ГРУ, пропагандист, який займається військовою пропагандою та є куратором західних військових псевдоекспертів, які роблять проросійські заяви.

"Отже, це був внутрішній фактор. Зараз подібна ситуація. Дрони, які запускали по Москві ніхто не бачив сотні кілометрів, але побачили під Москвою", – наголосив військово-політичний оглядач.

На його думку, погана робота ППО під Москвою дискредитує Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова. До того ж Коваленко припустив, що запускати безпілотники під Москвою можуть ПВК "Вагнера".

Реакція України та світу на атаку безпілотників на Москву