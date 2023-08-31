Три причини і всі нікчемні: чому росіяни волають, що їх атакує дронами НАТО

Атаки невідомих безпілотників по Росії дошкуляють окупантам. Вони чітко демонструють безпорадність тамтешнього режиму.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російським пропагандистам складно адекватно реагувати на атаки дронами по Росії. Вони починають кидатися на все підряд і навіть звинувачувати в ударі країни НАТО, як це було під час появи невідомих безпілотників в ніч на 30 серпня.

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Не можуть визнати власну безпорадність

Як наголосив Рейтерович, пропагандисти звинувачують в підготовці удару НАТО з трьох причин. Насамперед вони не хочуть визнавати власну безпорадність перед Україною, яку вони безпідставно вважають "слабкою".

Також окупанти ще раз намагаються усіх переконати, що буцімто воюють з НАТО. А ще – підіймають ставки, щоб поступово вмикати свій шантаж.

Кричали про країни Балтії лише пропагандисти. Поки не чув таких заяв з боку російських можновладців. Там тільки було сказано, що атака була за сприяння західних країн. Але, може, там ще не прокинувся Мєдвєдєв і не написав черговий пост,

– зауважив Рейтерович.

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Дрони в Росії: коротко