"Створювали все з нуля": як в Україні виробляють дрони на оптоволокні й чи варто їх експортувати

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало каталізатором для технологічного прориву. На полі бою постійно з’являються нові безпілотні системи, але окреме місце посідають дрони на оптоволоконному управлінні. Вони не бояться радіоелектронної боротьби, не втрачають зв’язку і здатні працювати там, де будь-яка інша техніка стає сліпою.

Компанія TechEx – одна з небагатьох в Україні, хто не лише впровадив цю технологію, а й розгорнув повноцінне виробництво оптоволоконних дронів для фронту. Їхня продукція вже кодифікована та поставляється Збройним силам України.

"Так, найбільше замовлення у нас на оптоволокно", – підтверджує Антон, головний інженер компанії TechEx. 24 Канал поспілкувався з представником TechEx про нюанси виробництва "оптоволокна" в Україні.

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Власні верстати та власний код

Історія компанії почалась з весни 2023 року – як обʼєднання інженерів, а повноцінно компанія оформилася торік.

"Як організаційна структура ми працюємо з середини минулого року. Але група інженерів, які являються кістяком цієї компанії, то це весна 2023 року", – пояснює Антон.

Головний інженер TechEx / Фото надане 24 Каналу TechEx

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Перший кодифікований зразок вони отримали 25 листопада 2024 року, почавши процес ще восени. Нині TechEx має вже чотири офіційно кодифіковані продукти.

Одне з найбільших досягнень компанії TechEx – це не лише самі дрони, а й про інфраструктуру, яка дозволяє їх виготовляти. У той час як інші шукали готові верстати або пристосовували обладнання з інших галузей, команда інженерів пішла іншим шляхом: розробила все самостійно.

Випробування дронів / Фото надані 24 Каналу TechEx

Ми були в складі спеціальної групи, яка цю технологію розробляла ще до того, як вона взагалі стала мейнстримом. На той момент жодних верстатів не було. Дехто намагався застосувати верстати для намотування дроту мідного, дехто – для намотування нитки. Але всі ці проєкти не працювали, бо з оптоволокном інша специфіка роботи,

– розповідає головний інженер TechEx.

Компанія не лише механічно адаптувала обладнання, а й повністю створила його з нуля – як "залізо", так і програмне забезпечення для керування ним. Це стало важливою конкурентною перевагою: у компанії немає залежності від іноземного виробника чи постачальника ПЗ.

"Ми повністю створювали обладнання з нуля, самостійно. Писали під нього програмні коди. І того у нас обладнання власного виробництва", – додає спеціаліст TechEx.

Сам компонент для керування дронами – оптоволоконний кабель – закуповується у різних постачальників. І хоча китайські виробники залишаються найпопулярнішими на ринку через ціну, TechEx не обмежується лише ними.

Є декілька постачальників, необов'язково китайські. Оптоволокно робиться по всьому світу. Різниця тільки в ціні та деяка – в якості. Адже необов'язково брати китайське,

– пояснює Антон.

Гнучкість у виборі постачальників дозволяє TechEx уникати ризиків перебоїв із сировиною, зберігати стабільність у виробництві та оперативно реагувати на зміни ринку.

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Як працює оптоволоконний дрон

Модельний ряд TechEx охоплює щонайменше дві платформи: Stalker XO-10 та Stalker XO-15. Їх об’єднує використання оптоволоконного кабелю, який забезпечує захищений зв'язок на відстані до 15 кілометрів.

Головна перевага дронів на оптоволокні, якою не володіють інші види безпілотників – гарантована стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби.

Випробування дронів на оптоволокні / Фото надані 24 Каналу TechEx

Серед особливостей лінійки Stalker – низька в порівнянні з іншими українськими оптоволоконними дронами вага котушки. Також вони отримали компонування, яке стало стандартом для цього класу FPV. Це повністю вільна для бойового навантаження верхня частина рами, що дозволяє закріпити бойову частину будь-якої форми.

Характеристики дронів Stalker XO-10:



• дальність: 10 000 метрів;

• висота польоту: до 250 метрів;

• тривалість: 12 хвилин (з навантаженням), 20 хвилин (без);

• бойове навантаження: до 2,5 кілограма.



Stalker XO-15:



• дальність: 15 000 метрів;

• висота: до 300 метрів;

• тривалість: до 15 хвилин (з навантаженням), до 20 хвилин (без);

• навантаження: до 3,5 кілограма.

Обидва дрони мають виявлення цілей на відстані до 150 метрів і оснащені гнучкою системою керування польотом. Бойові підрозділи ефективно застосовують Stalker XO-10 та Stalker XO-15, регулярно надаючи виробнику цінний фідбек з поля бою.

Якщо ХО-10 краще підходить для враження цілей на передньому краю, то ХО-15 можна використовувати для ураження цілей у смузі забезпечення, атакувати тилові пункти управління, позиції самохідної та буксованої артилерії, комплекси ППО та РЕБ.

Шлях від першого зразка до серійного виробництва

Цей процес вимагає у виробника готовність до бюрократії. Робота з Міністерством оборони, кодифікація техніки, розробка технічних умов (ТУ) – усе це виявилось критично важливим елементом для масштабування. І саме тут багато виробників стикаються з реальністю.

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Постановка на озброєння, кодифікація, взагалі робота з державними структурами – це не тільки продукт, а це ще правильне оформлення, правильна розробка документації. Приведення всього проєкту в рамки, які потребують для того, щоб його можна було масштабувати швидко,

– пояснює головний інженер TechEx.

У волонтерських умовах вимоги прості: "Щоб був нормальний і дешевий дрон". Але для роботи з державою цього недостатньо. Потрібна повна інженерна документація, конструкторські креслення, технологічні інструкції.

"Це тільки здається, що це зайві витрати і зайвий час. Як вийшло, для того, щоб робити багато, щоб робити крупносерійне виробництво, оця вся документація – вона є критично необхідною", – каже Антон.

Це дозволяє не просто виробляти дрони швидко, а й вводити у виробництво нових працівників без втрати якості – через чітко прописані процедури. Саме така підготовка відкрила можливість масштабування.

Співпраця з державою і ставлення до експорту

Водночас держава, за словами головного інженера TechEx, не створює бар’єрів, а навпаки – надає підтримку через спеціалізовані відділи. Постачання здійснюється безпосередньо в Міністерство оборони, без сторонніх посередників. Попри побоювання, співпраця з державними структурами виявилась конструктивною.

За словами Антона, в системі вже сформовані підрозділи, що допомагають виробникам пройти всі бюрократичні етапи – від ТУ до сертифікації.

Держава перепонів ніяких не чинила. Навпаки, є кілька відділів, спеціалізовано заточених під те, щоб допомагати виробникам. Оформлення перших ТУ займало місяць, зараз оформлення ТУ займає навіть не тижні, а дні,

– пояснює головний інженер.

Цей досвід, який спочатку здавався зайвим навантаженням, у підсумку став запорукою ефективного масштабування.

"Тільки прямий контракт, тільки пряма заявка. Якщо ваш продукт потрібен – його купують", – підкреслює головний інженер TechEx.

Поки на горизонті видніється відкриття експерту озброєнь з України, в TechEx не планують експортувати продукцію, а лише технології, які можуть вироблятися за кордоном та повертатися в Україну. Звичайно, у вигляді дронів.

TechEx вже має вісім проєктів на різних стадіях: деякі – в процесі кодифікації, інші – на етапі прототипів. Але українське виробництво перебуває під загрозою через постійні атаки Росії. Саме тому компанія прагне налагодити партнерства з європейськими виробниками: передавати технології, а натомість отримувати готову продукцію, зібрану в безпечніших умовах.