"У цьому нас обійшли": військовий чесно сказав, якої ефективної зброї більше у Росії

Росія обійшла Україну у виробництві дронів на оптоволокні, оскільки основним постачальником кабелю є Китай. Перші партії за державними контрактами лише зараз надходять до українського війська.

У кількості ворог абсолютно переважає, але через кілька місяців вдасться досягти паритету. Детальніше 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Чому росіяни переважають у дронах на оптоволокні

Якщо говорити про модернізацію та виробництво безпілотників, ворог не стоїть на місці. Він активно нарощує свої можливості, зокрема у сфері оптоволокна. Тут слід об'єктивно визнати, що ми трохи відстали – росіяни досягли значних успіхів в маневруванні.

Противник швидше зміг наростити оптоволокно. Нас обійшли на маневр,

– наголосив Федоренко.

Щодо кількості дронів на оптоволокні, ворог має абсолютно критичну перевагу. Річ у тім, що перші невеликі партії за державними контрактами лише зараз починають надходити в Сили оборони.

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Це не тому, що ми проґавили момент, а через проблеми з доступом до оптоволоконного кабелю, основним постачальником якого є Китай. Це пояснює, чому росіяни змогли наростити свої можливості швидше.

Коли вдасться досягти паритету

Що стосується досягнення паритету, на думку командира 429 полку, це може статися через кілька місяців, і лише на деяких ділянках фронту.

До початку осені ми зможемо забезпечити всі структурні підрозділи Сил оборони значною кількістю таких дронів,

– зауважив Юрій Федоренко.

Зараз підрозділ "Ахіллес" активно використовує дрони на оптоволокні, з яких 80% надходять завдяки підтримці українського народу через донати, і тільки 20% – це частина першої партії державних дронів.

Технології також швидко змінюються. Якщо на початку оптоволокно використовувалося для дронів, здатних летіти на відстань 8 – 9 кілометрів від точки зльоту до цілі, зараз же потрібно працювати на відстанях 20 – 30 кілометрів.

Це змінює принципи підходу до технологій,

– наголосив військовий.

Якщо котушка на дроні з боєприпасами та батареєю може нести корисне навантаження на 8 кілометрів, то на 20 кілометрів вона повинна бути значно важчою, що вимагає більших дронів. Постає питання: де брати такі дрони й хто їх може ефективно виготовляти.

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Всі ці сотні проблемних питань розв'язуються щодня. Український народ, виробники та держава знаходять рішення. Тому Федоренко впевнений, що до вересня вдасться досягти паритету з противником на певних ділянках фронту.