Феноменальна робота, – майор ЗСУ про можливості українських дронів-перехоплювачів

Дрони-перехоплювачі є дійсно ефективними проти ворожих безпілотників. Цей напрямок зараз надзвичайно перспективний.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що ще майже рік тому вони використовували дрони-перехоплювачі під час боїв на Курщині. Тоді вдавалося збивати російські безпілотники Supercam, "Ланцети" тощо.

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Як Україні розвивати напрямок дронів-перехоплювачів?

Як наголосив Ткачук, вже зараз українські захисники використовують дрони-перехоплювачі проти російських "Шахедів". Цей напрямок має багато перспектив.

Деякі підрозділи демонструють феноменальну роботу. Є можливості та вміння використовувати ці дрони. Виробництво нарощується. Можу з обережним оптимізмом сказати, що є перспективи розвитку цієї складової для захисту міст,

– підкреслив військовий.

Багато що залежить від коштів. Також важливо провести реформи на управлінському рівні, аби сформувати нові структури для захисту українських міст.

Потрібно вводити штати пілотів дронів-перехоплювачів та їх навчати. Це можливо зробити. Потрібно ухвалити кадрові рішення, аби це запрацювало,

– зазначив Ткачук.

Додамо, як розповів віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дрони-перехоплювачі є ефективними. Рішення вже масштабується. Їх виготовляє не одна компанія.