Дрони поцілили у важливі установки: удар по заводу в Липецьку організували СБУ та ГУР, – ЗМІ

У місті Липецьк в Росії вночі 24 лютого на Новолипецькому металургійному комбінаті спалахнула потужна пожежа. Зрештою стало відомо, що це була робота ГУР МО та СБУ.

Про це повідомили джерела кількох українських ЗМІ. Цю операцію вдалося здійснити за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Новолипецький металургійний комбінат уразило ГУР та СБУ

Як зазначили джерела видання "РБК-Україна" Новолипецький металургійний комбінат є одним із найбільших металургійних комбінатів Росії. Зокрема, підприємство працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень.

Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо,

– зазначили співрозмовники.

Уже після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Джерела видання наголосили, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.