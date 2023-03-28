Помста за донати від українців: Притула показав розкішні відео влучань дронів RAM-II

Українські захисники продовжують нищити окупантів. Допомогає їм у цьому не лише техніка від західних партнерів, а й зброя, яку придбали за донати українців.

У жовтні 2022 року після наймасованішого на той час ракетного обстрілу України Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком відкрили збір "на помсту" окупантам. Відтоді минуло багато часу, й дрони, на які донатили українці, вже нищать ворога.

До теми Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі

Інвестиції українців у помсту окупаються

Оператори RAM-II надали благодійному фонду Притули відео, на якому дрони-камікадзе нищать техніку росіян.

Так, один з БпЛА влучив у зенітно-ракетний комплекс Тор М-2, внаслідок чого техніку було виведено з ладу, а двоє окупантів – загинули. Під час іншого використання дронів RAM-II українські захисники успішно відпрацювали по рухомій цілі – РСЗВ "Град".

Палає дороговартісна російська техніка, до дідів відправляються окупанти,

– коментує відео Притула.

Збір "на помсту": що відомо

Після наймасованішого та той час обстрілу України 10 жовтня 2022 року Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили збір "на помсту". Розлючені українці за добу зібрали 352 мільйони гривень (9,6 мільйона доларів США). Загалом того дня зафіксовано майже мільйон трансакцій.

Загалом, вдалося закупити 142 дрони трьох типів з різною діяльністю польоту і корисним навантаженням. З зібраних коштів лишилось 565 100 гривень і вони підуть на закупівлю чергового комплексу БпЛА "Валькірія", який працюватиме на українську артилерію.

Фонд Сергія Притули за час повномасштабної війни зібрав чи не найбільше донатів на потреби ЗСУ від українців. Він зізнається, що з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року загальний бюджет зборів фонду становив понад 4 мільярди 182 мільйони гривень. Притула повідомляє, що у 2022 році він придбав понад 4 500 різних БпЛА, а лише за січень 2023 – законтрактували майже 700 дронів.