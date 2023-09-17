У ЗСУ відповіли, чи відбувається координація з Румунією щодо збиття російських дронів

Румунія заявила про готовність збивати російські дрони, що становлять для неї загрозу. У Збройних Силах України це підтвердили та розповіли про співпрацю, яка ведеться з Бухарестом.

Румунський генерал Георгіц Влад констатував, що його країна відпрацьовуватиме по БпЛА Росії в районі дельти Дунаю. Це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Співпраця Києва і Бухареста

За словами спікерки, взаємодія та координація між Україною та Румунією в цьому питання, звісно, присутня, оскільки ми – країни-сусіди. Засоби захисту погоджені та у разі потреби готові будуть застосовуватись.

Дуже тонка межа бойової роботи (де Україна повинна збивати дрони, а де Румунія – 24 Канал)… Кордон пролягає річкою Дунаєм, а спрямування ворогом безпілотників відбувається дуже близько біля державного кордону,

– наголосила Гуменюк.

Водночас, як зазначила спікерка, таке рішення є абсолютно логічним з боку Бухареста. Воно означає, що Румунія нарешті усвідомила загрозу російських безпілотних літальних апаратів.

Країна-сусідка, зрозумівши небезпеку, готова захищати себе, що доволі очевидно. Це абсолютно нормальна практика та адекватна реакція на загрозу, що існує ззовні. Так само як Україна готова захищати себе з урахуванням, що поруч кордон... Ми працюємо з попередженням партнерів, що поруч небезпека.

Зверніть увагу! Румунія є країною Північноатлантичного альянсу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону констатував, що співпраця між Києвом та НАТО існує давно.

Водночас так він прокоментував можливість збивання Бухарестом російських цілей над Чорним морем: "Румунія має засоби, аби боротися з повітряними цілями. Однак це досить серйозне політичне рішення. Це питання не до мене".

Падіння дронів Росії у Румунії