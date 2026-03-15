Росіяни зробили замовлення на 7 мільйонів одиниць, – Зеленський про нову небезпеку
- Росія планує скоротити виробництво ракет і зосередитися на дронах.
- Цього року ворог зробив замовлення на 7 мільйонів FPV-дронів.
Українська розвідка отримала дані щодо суттєвого нарощування Росією одного виду зброї. Ворог зрозумів, що вона працює найкраще.
Згідно з перехоплених розвідкою документів, Росія планує зменшити виробництво ракет і зробити ставку на терор дронами. Про це під час спілкування з журналістами заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Які плани у Росії щодо виробництва дронів?
За словами президента, окупанти йдуть на збільшення кількості виробництва дронів – FPV, оптоволоконних, далекобійних, "Шахедів". Цього року вони планують отримати 7 мільйонів FPV-дронів. Такої ж самої цифри намагатиметься досягти і Україна.
Зеленський зауважив, що росіяни усвідомили ефективність дронів під час масованих атак. З 500 запущених безпілотників більшість зіб'ють, але решта таки долетить.
До слова, українські сили знову здобувають перевагу над ворогом у безпілотних технологіях. На це скаржаться російські воєнкори. Один із них, заявив, що Сили оборони можуть застосовувати FPV-дрони на відстані до 100 кілометрів у тилу російських військ і мають технології, які Росія поки не може відтворити.
Інший воєнкор також заявив, що ЗСУ здобули перевагу в операціях дронів на малих висотах. За його словами, українські військові використовують: волоконно-оптичні дрони, дрони-"матки" та постійно змінюють радіочастоти для керування безпілотниками. Він також стверджує, що захисники застосовують рої дронів із елементами штучного інтелекту, які атакують російські об'єкти в тилу.
Як Україна ділиться досвідом у боротьбі з дронами?
Війна на Близькому Сході показала, наскільки важливо володіти безпілотними технологіями. Країни Перської затоки, а також США, виявилися неготовими протистояти нальотам іранських дронів. Вони збивали ворожі безпілотники дорогими ракетами.
Низка країн Близького Сходу звернулася по допомогу до України. Вони хочуть отримати її досвід боротьби з безпілотниками, а також самі дрони-перехоплювачі. Київ погодився допомогти і вже відправив на Близький Схід своїх експертів.
Дональд Трамп відхилив пропозицію України допомогти у захисті від іранських безпілотників, заявивши, що війна з Іраном скоро закінчиться. Тим часом Зеленський каже, що Сполучені Штати різними каналами проявляють інтерес до українських безпілотників, що довели свою ефективність у війні проти Росії.
Президент також заявив, що деякі країни намагаються отримати українські дрони-перехоплювачі без узгодження з офіційним Києвом. Україна уважно стежить за ситуацією і не дозволить передачу стратегічних оборонних розробок без погодження з державою.