Росіяни зробили замовлення на 7 мільйонів одиниць, – Зеленський про нову небезпеку

Українська розвідка отримала дані щодо суттєвого нарощування Росією одного виду зброї. Ворог зрозумів, що вона працює найкраще.

Згідно з перехоплених розвідкою документів, Росія планує зменшити виробництво ракет і зробити ставку на терор дронами. Про це під час спілкування з журналістами заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Які плани у Росії щодо виробництва дронів?

За словами президента, окупанти йдуть на збільшення кількості виробництва дронів – FPV, оптоволоконних, далекобійних, "Шахедів". Цього року вони планують отримати 7 мільйонів FPV-дронів. Такої ж самої цифри намагатиметься досягти і Україна.

Зеленський зауважив, що росіяни усвідомили ефективність дронів під час масованих атак. З 500 запущених безпілотників більшість зіб'ють, але решта таки долетить.

До слова, українські сили знову здобувають перевагу над ворогом у безпілотних технологіях. На це скаржаться російські воєнкори. Один із них, заявив, що Сили оборони можуть застосовувати FPV-дрони на відстані до 100 кілометрів у тилу російських військ і мають технології, які Росія поки не може відтворити.

Інший воєнкор також заявив, що ЗСУ здобули перевагу в операціях дронів на малих висотах. За його словами, українські військові використовують: волоконно-оптичні дрони, дрони-"матки" та постійно змінюють радіочастоти для керування безпілотниками. Він також стверджує, що захисники застосовують рої дронів із елементами штучного інтелекту, які атакують російські об'єкти в тилу.

Як Україна ділиться досвідом у боротьбі з дронами?