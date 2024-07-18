Дрони СБУ спільно з ВМС ЗСУ атакували російську базу на озері Донузлав у Криму, – джерела
Спеціальні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що призвело до нанесення серйозних пошкоджень та відключення важливих об'єктів. Операцію здійснили спільно з ВМС ЗСУ.
Атака сталась під час навчань окупантів із захисту акваторії. Дрони зуміли вразити штаб з пунктом управління, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші технічні споруди бази, виводячи їх з ладу. Про це повідомили поінформовані джерела 24 Каналу.
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Постраждала низка об'єктів біля озера Донузлав
Минулої ночі дрони СБУ "зірвали" навчання російської армії, які стали провалом для ворога, оскільки, як з'ясувалося, росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.
Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:
- штаб з пунктом управління;
- склад боєприпасів і техніки;
- електропідстанція;
- технічні споруди;
- вогневі позиції ворога.
Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам",
– повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.
Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу: дивіться відео
Попередні атаки дронів на російські об'єкти
- Днями дрони СБУ потужно атакували нафтобазу у Ростовській області. Там окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометрів. Для гасіння полум'я було залучено майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, а самій пожежі присвоєно найвищий ранг складності.
- "Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи країни-агресорки", – анонсувало джерело.
- Напередодні також відбулася успішна атака дронів СБУ на "Лукойл-Югнєфтєпродукт". Окупанти 6 липня не змогли загасити масштабну пожежу, яка виникла там ще після нічного удару по нафтобазі біля станиці Павлівська Краснодарського краю.
- До речі, дрони СБУ також стоять за серією вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, там пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.