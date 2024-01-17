В одному з підрозділів, що має назву Quik death, працюють дуже вмотивовані хлопці. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, хтось з них служить ще з 2014 року, а хтось пішов вже під час повномасштабного вторгнення до тероборони у своїх населених пунктах, а потім вступив до лав прикордонників.

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Маленька річ приносить велику користь

Бійці підрозділу Quik death спочатку підіймали в повітря Mavic, а після проходження навчання у школі операторів дронів, працюють з більш серйозними апаратами. Вони їх удосконалюють та роблять ще потужнішими та такими, що завдають ворогу більшого ураження.

Військові продовжують постійно навчатися, щоб йти попереду ворога та мати перевагу в повітрі. Це дуже важливо, адже, як вважають аеророзвідники, якщо ти перший, то ти вижив.

Проте навіть добре навченні спеціалісти постійно потребують нових дронів – як набої. Для ефективної роботи їм потрібно мати велику кількість безпілотників, та ще й з запасом.

Олександр, боєць підрозділу аеророзвідки Quik death 3-ї прикордонної, розповів, що дрони – це дуже ефективна зброя проти ворога. Будь-яка війна – це гроші, а приблизна ціна дрона – 400 доларів, проте він може завдавати шкоди на 10 мільйонів доларів, ліквідуючи особовий склад, техніку, зброю.

Було вже розуміння, що така маленька річ, якщо зрозумієш, як її використовувати, може принести велику користь нам, а для окупанта – великий біль,

– зазначив Олександр.

Він розповів, що військові на передовій посадили ворожий дрон за допомогою антидронової рушниці. Після цього у підрозділі Quik death з нього зняли вибухову речовину. Тепер цей дрон буде використано у зворотному напрямку – проти окупантів.

"Якщо проаналізувати забезпеченню ворога, то цей дрон-камікадзе – досить непоганий екземпляр. В нього велика десятидюймова рама посилена дерев'яними пластинами, за допомогою яких можна підвішувати більшу вагу. Проте полетить цей дрон у зворотному напрямку", – підкреслив Олександр.

Противник не доїжджає до нуля

Підрозділ став справжнім жахом для окупантів, які справді бояться "пташок", що випускають українські аеророзвідники.

Ми даємо гідну відсіч противнику. Він не доїжджає до нуля, тому що знає, що є група, яка його ліквідує одразу на під'їзді,

– пояснив Ізі, головний інженер підрозділу аеророзвідки.

Це дуже сильно впливає на моральний стан ворога. Про це свідчать перехвати, які отримують аеророзвідники зі стану окупантів.

Вони кричать, що вилетів ледве не батальйон "пташок". Всі по норах ховаються, ніхто нікуди не їде. Це вже підтверджений факт. Вони розуміють, що буде ураження, але не знають, де з'являться дрони,

– підкреслив він.

Бійці наголошують, що дронів їм завжди не вистачає і не буде вистачати, поки в Україні не налагодиться масштабне виготовлення. Мають бути створені на рівні держави заводи, виробництва, які випускатимуть сотні тисяч "пташок".

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