В одном из подразделений под названием Quik death работают очень мотивированные ребята. Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, кто-то из них служит еще с 2014 года, а кто-то пришел уже во время полномасштабного вторжения в тероборону в своих населенных пунктах, а затем вступил в ряды пограничников.

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Маленькая вещь приносит большую пользу

Бойцы подразделения Quik death сначала поднимали в воздух Mavic, а после прохождения обучения в школе операторов дронов работают с более серьезными аппаратами. Они их совершенствуют и делают еще более мощными, чтобы наносили врагу еще большее поражение.

Военные продолжают учиться, чтобы идти впереди врага и иметь преимущество в воздухе. Это очень важно, ведь, как считают аэроразведчики, если ты первый, ты выжил.

Однако даже хорошо обученные специалисты постоянно нуждаются в новых дронах – как в патронах. Для эффективной работы им нужно иметь большое количество беспилотников, да еще с запасом.

Александр, боец подразделения аэроразведки Quik death 3-й пограничной, рассказал, что дроны – это очень эффективное оружие против врага. Любая война – это деньги, а приблизительная цена дрона – 400 долларов, однако он может наносить ущерб в 10 миллионов долларов, ликвидируя личный состав, технику, оружие.

Было уже понимание, что такая маленькая вещь, если поймешь, как ее использовать, может принести большую пользу нам, а для оккупанта – большую боль,

– отметил Александр.

Он рассказал, что военные на передовой посадили вражеский дрон с помощью антидронового ружья. После этого в подразделе Quik death с него сняли взрывчатое вещество. Теперь этот дрон будет использован в обратном направлении – против оккупантов.

"Если проанализировать обеспечение врага, то этот дрон-камикадзе – достаточно неплохой экземпляр. У него большая десятидюймовая рама усилена деревянными пластинами, с помощью которых можно подвешивать больший вес. Однако полетит этот дрон в обратном направлении", – подчеркнул Александр.

Противник не доезжает до нуля

Подразделение стало настоящим ужасом для оккупантов, которые действительно боятся "птичек", выпускаемых украинскими аэроразведчиками.

Мы даем достойный отпор противнику. Они не доезжают до нуля, потому что знает, что есть группа, которая ликвидирует его сразу на подъезде,

– объяснил Изи, главный инженер подразделения аэроразведки.

Это очень сильно влияет на моральное состояние врага. Об этом свидетельствуют перехваты, получаемые аэроразведчиками из стана оккупантов.

Они кричат, что вылетел чуть ли не батальон "птичек". Все по норам прячутся, никто никуда не уезжает. Это уже подтвержденный факт. Они понимают, что будет поражение, но не знают, где появятся дроны,

– подчеркнул он.

Бойцы отмечают, что дронов им всегда не хватает и не будет хватать, пока в Украине не наладится масштабное изготовление. Должны быть созданы на уровне государства заводы, производства, которые будут выпускать сотни тысяч "птичек".

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