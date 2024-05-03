Україна отримає від США нові ударні дрони з вогнепальною зброєю та ракетами

Україна отримає від США передові ударні дрони з вогнепальною зброєю. Йдеться про БпЛА виробництва американської компанії Feloni Aero.

Компанія Feloni Aero оголосила про запуск своєї останньої лінійки озброєних безпілотників, спрямованих на посилення обороноздатності України. Зокрема, ЗСУ отримають дрони з вогнепальною зброєю, а також варіацію з протитанковою ракетою.

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Нові дрони для України

Після того, як США ухвалили законопроєкт про допомогу Україні, компанія Feloni Aero оголосила про готовність надати "передові рішення для покращення інфраструктури безпеки". Зокрема, наразі розробляються два варіанти безпілотників – БпЛА Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою та БпЛА FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

Використовуючи технологію міліметрових хвиль, ці системи пропонують безпрецедентну точність і ефективність у виявленні, відстеженні та нейтралізації несанкціонованих безпілотників. Ця передова технологія дозволяє швидко реагувати на потенційні загрози, захищаючи критично важливу інфраструктуру, громадські заходи та військові об'єкти від вторгнень зловмисних дронів,

– йдеться у повідомленні.

Як виглядає розробка Feloni Aero / Defence Industry Europe

У компанії зазначили, що з огляду на зростання геополітичної напруженості, важливість стратегічного партнерства та технологічних інновацій у сфері оборони неможливо переоцінити. Там додали, що Feloni Aero продовжує співпрацю з урядами та оборонними відомствами всього світу задля зміцнення національної безпеки та збереження глобальної стабільності.

БпЛА та війна в Україні