Україна чи Росія: Сухаревський зізнався, у кого більше БпЛА

Одним із ключових озброєнь в російсько-українській війні стали дрони. За часи повномасштабного вторгнення виробництво ударних безпілотників в Україні вийшло на новий рівень. Країна-агресорка теж не стоїть на місці. Вадим Сухаревський відповів, хто лідирує за кількістю БпЛА.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський наголосив на потужному зростанні темпів виробництва дронів в України. Так, лише за два квартали 2024 року вдалося поставити у військо у 6 разів більше БпЛА, ніж за весь 2023 рік.

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Хто лідирує: ми чи ворог

Сухаревський зауважив, що українці переважають росіян у маневрі засобами. Ми маємо понад 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою.

За кількістю дронів ми точно не програємо, можливо, і виграємо,

– сказав командувач.

: 6 лютого Зеленський своїм указом доручив створити в ЗСУ окремий рід сил для безпілотників — Сили безпілотних систем. 10 червня Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, що раніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна далеко попереду Росії у морських дронах.

Розвідник зазначив, що ані промислове шпигунство, ані спроби скопіювати не дозволили агресору наблизитися до розвитку морських безпілотних систем, який має наразі наша держава.

У ГУР також поділилися, чи здатний найефективніший дрон у нинішній війні – Magura V5 – знищити Кримський міст.