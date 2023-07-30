Москві бракує ППО: росіяни використовують абсурдні способи протидії дронам

Ранок 30 липня для Москви знову почався не з кави. Російську столицю вкотре атакували невідомі безпілотники, з якими нічого не змогли зробити.

Це 24 Каналу прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, стався вибух у бізнес-центрі "Москва-Сіті".

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"Не збивають, бо вочевидь не вистачає насичених систем ППО ближнього радіуса дії. Це їхня проблема", – констатував Мусієнко.

Росіяни самі спричинили влучання

Після дронової атаки 30 липня в Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування в повітрі будь-яких повітряних суден.

Якби дронова атака була з боку України, навряд чи був вибух у бізнес-центрі. У цьому немає жодного воєнного сенсу.

Можливо, росіяни дійсно намагались заглушити безпілотники за допомогою радіоелектронної боротьби, унаслідок чого ті втратили керування.

"Якщо просто обірвати сигнал, безпілотник продовжує летіти і влучає в будь-який будинок. Тобто це російські системи спричинили влучання безпілотника", – припустив Мусієнко.

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