24 Канал Не знають, що робити: як Сили оборони виснажують росіян, завдаючи нищівних ударів
6 квітня, 20:56
4
Оновлено - 21:11, 6 квітня

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Українські сили завдали удару по порту у Новоросійську, а також атакували російські порти у Ленінградській області.
  • Росіяни відчувають серйозні проблеми з ППО через постійні українські атаки, що змушують їх до певних дій. 

Українські сили завдали удару 6 квітня по порту у Новоросійську Краснодарського краю – на Півдні Росії. Однак перед тим на протилежному напрямку були атаковані російські порти у Ленінградській області. Це свідчить про реалізацію стратегії України щодо виснаження противника.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, з якою метою українські сили постійно змінюють напрямки ударів по території Росії. Також під час атаки на Новоросійськ 6 квітня було уражено російський носій "Калібрів" фрегат "Адмірал Макаров"

Чому у росіян виникли серйозні проблеми з ППО? 

Світан зазначив, що раніше українські сили вже завдавали ударів по південному Новоросійську, Туапсе, і в районі Темрюка. Росіяни з Півночі почали перетягувати туди ППО. Потім Україна зосередила удари по Ленінградській області – по Усть-Лузі та Приморську, і ворог почав знову перетягувати у цю область ЗРК, "оголивши" Південь, куди 6 квітня прилетіли дрони. 

Варто знати. Українські сили, починаючи з 23 березня кілька днів поспіль завдавали ударів по Ленінградській області, а саме по портах в Усть-Лузі та Приморську. Після цих атак було пошкоджено, зокрема, три нафтових танкери, п'ять резервуарів із паливом, нафтотермінали.  

"Це правильний підхід українських військових, відповідальних за цей напрямок. Саме в такому режимі потрібно розхитувати російське ППО, адже сьогодні ворог має серйозну нестачу ППО, радіолокаційних установок", – зауважив військовий експерт.

Українські військові ліквідують у два-три рази більше протиповітряних систем у росіян, ніж вони можуть виробляти. Наразі, на думку полковника запасу, існує хиткий баланс, ворог застосовує нові системи практично "з коліс", тому що не може закрити тили. І цим користуються українські сили. 

Така ситуація із системами ППО у Росії виникла через те, що противник намагався прикрити Кримський міст, тому до окупованого Криму він тягнув ЗРК з усієї Росії. Проте Україна, за його словами, починаючи з серпня 2025 року почала виносити на Кримському півострові зеніто-ракетні комплекси та локатори. 

Зараз у росіян серйозна дірка через нестачу ППО, яка бовтається по всій Росії. Україна ж відстежує та добиває ЗРК у південних областях, поки росіяни їх  знову не перетягнуть з Ленінградської області до Новоросійська. Тому протягом тижня можна працювати на південному напрямку у бік Північного Кавказу. Там зосереджений досить широкий спектр нафтогазової промисловості, 
– підкреслив Роман Світан.

Водночас треба розуміти, як наголосив військовий експерт, що росіяни все ж таки намагаються відвантажувати нафту, тому що після ударів по об'єктах російської нафтопереробки, нафтохімії, їм немає куди її подіти. Найближчим часом у них має вирішитися питання щодо закриття свердловин, якщо їм буде немає куди зливати нафту. 

Світан зауважив, що до порту в Усть-Лузі вже прийшов перший танкер. При цьому у росіян виникне проблема з тим, як його завантажувати, адже більшість резервуарів вибито. Тому, імовірно, завантажуватимуть нафту безпосередньо з труби. Але для того, щоб загасити негатив після українських ударів по російських портах, вони намагатимуться підганяти танкери до портів, що раніше були атаковані.

Які наслідки останніх атак на Росію?

  • Українські сили здійснили 6 квітня дронову атаку на Новоросійськ. Попри те, що у місті працювало ППО, відбулося кілька влучань. Під ударом опинився порт, де сталося ураження нафтового термінала "Шесхарис". На об'єкті внаслідок удару виникла пожежа.

  • Також було уражено плавучу бурову установку "Сиваш", два основних причали, інфраструктуру відвантаження. Російська влада повідомляла, що уламки дронів впали на території двох підприємств.

  • Крім того, проти ночі 5 квітня відбулась атака на Приморськ, де дрони поцілились по порту "Транснефть" у Балтійському морі та по НПЗ "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області.  