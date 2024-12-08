Україна виводить війну дронів на новий рівень, – Business Insider

Україна знову вражає світ своїми інноваціями на полі бою. У небі над країною розгортається новий вид війни, де безпілотники все частіше протистоять один одному.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider. За інформацією видання, дрони вже не лише завдають ударів по бронетехніці чи позиціях ворога, а й стають активними "мисливцями" на інші БпЛА.

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Дрони-перехоплювачі: нова зброя у війні

Українські сили активно використовують дешеві дрони-перехоплювачі для знищення російських розвідувальних апаратів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що такі дрони стали доступним і ефективним засобом захисту, який дозволяє економити дорогі системи ППО для більш важливих цілей.

Україна шукає безпілотники-перехоплювачі, щоб знищувати російські засоби спостереження та артилерійські дрони, не витрачаючи дорогих ракет ППО,

– зазначив Федоров.

Представниця оборонної індустрії Наталія Кушнерська підкреслила, що це знаменує появу абсолютно нового сегменту сучасної війни – бою дронів.

Застосування дронів у війні постійно змінюється. Зараз вони стають не лише інструментом розвідки чи удару, а й ключовим засобом протиповітряної оборони. Від дешевих FPV-дронів до великих апаратів – кожен із них відіграє свою роль.

Наприклад, українські FPV-дрони вже знищили понад 100 російських апаратів. Однією з найуспішніших груп у цьому напрямку стала "Дикі Шершні", які регулярно демонструють кадри своїх "полювань".

Росія теж адаптує свої дрони

Хоча Україна першою почала активно використовувати дрони-перехоплювачі, ворог швидко запровадив контрзаходи. Російські безпілотники оснащують засобами радіоелектронної боротьби, щоб уникнути перехоплення.

Експерт із дронів Семюел Бендетт зазначає, що Україна досягла значних успіхів у цьому напрямку, однак і росіяни активно використовують FPV-дрони для боротьби з українськими квадрокоптерами.

Дрони-перехоплювачі мають обмежений радіус дії та потужність, але їхня вартість – у десятки разів нижча за ракети ППО. Один апарат коштує близько 2000 – 4000 доларів, тоді як ракета – сотні тисяч.

Це дозволяє використовувати дорогі системи для боротьби з авіацією чи ракетами, залишаючи дрони для "повітряних дуелей".

Однак оператори таких БпЛА працюють у надскладних умовах, часто перебуваючи біля лінії фронту. Один із пілотів розповів, що такі дрони використовуються до п’яти разів на тиждень, але їх кількість усе ще недостатня.

Нові горизонти українських БпЛА

Українські інженери не зупиняються на досягнутому. Робота над новими моделями FPV-дронів триває. Наприклад, дрон "Sting", розроблений групою "Wild Hornets", покликаний стати ще ефективнішим інструментом для боротьби з такими системами, як російські "Орлани" чи "Шахеди".

Генерал-майор у відставці Мік Раян переконаний, що дрони-перехоплювачі матимуть вирішальне значення у майбутніх конфліктах, якщо не з’являться дешевші засоби боротьби з БпЛА.

До слова, Україна протягом 2024 року успішно розвивала та використовувала ударні БпЛА для ураження тилових позицій Росії, зокрема ворожих засобів ППО.

До того ж у 2025 році планується застосування нових моделей дронів, таких як RAM, для ефективного ураження ворожої артилерії та бронетехніки.