Льотчик-інструктор відповів, чи зможе Україна запускати понад 500 дронів на Росію

Росіяни панікують, адже російські пропагандисти повідомляють, що буцімто Україна буде запускати на Москву 100 дронів та десятки ракет. Однак вид озброєння залежить саме від цілі.

Наприклад, на російські військові об'єкти варто запускати дрони, а в Московську область – балістичні ракети. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україна справді може готувати масштабніші атаки, ніж раніше.

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Чим Україна може атакувати Росію і в якій кількості

За словами полковника запасу ЗСУ, поки що Україна атакує військові об'єкти країни-агресорки десятками дронів. Через це росіяни, з огляду на військові прогнози, можуть відчувати, що сотні "готуються", і летіти вони можуть на одну ціль.

"Якби спитали мене, куди відправити тисячу українських безпілотників, я б сказав на НПЗ. Тоді Росія не буде мати грошей купувати північнокорейських військових техніку і навіть не зможе ставити своїх рекрутів", – зауважив він.

Водночас переживання росіян щодо атаки на Москву дронів не стосуються. Світан пояснив, що московську ППО могли б пробити лише балістичні ракети. Їх Україна, до речі, вже почала виробляти.

Тому, з огляду аналітики, росіяни правильно думають. Питання лише в кількості наших засобів ураження. Думаю, скоро побачимо,

– підсумував він.

До слова, 1 липня СБУ атакувала російський завод "Купол" в Іжевську, пошкодивши виробничі потужності та складські приміщення. Така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога та порушує ланцюги військового виробництва.