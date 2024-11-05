Світовий рівень: генерал-лейтенант у відставці оцінив нову зброю України

Росія запускає щоденно рекордну кількість іранських “Шахедів” по Україні. Проте наші оборонці вже мають чим відповісти ворогові.

Як вдосконалилися методи збиття ударних дронів для 24 Каналу пояснив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Нова зброя

За жовтень 2024 року Росія відправила по Україні понад дві тисячі “Шахедів”. Це зокрема спонукає до пошуку нових методів протидії, адже витрачати коштовні ракети із західних систем ППО для дронів – не доцільно.

До подібних методів належать зенітні дрони, які перебувають нині в режимі тестування і вже застосовуються по дронах-розвідниках, були випадки застосування і по гелікоптерах.

Це на рівні світових досягнень. Але питання полягає в масштабуванні спочатку виробництва, а потім операторів для якісного застосування зброї,

– зауважив Романенко.

Зазначимо, що досі основною протидією БпЛА залишалися мобільні групи. Проте ворог пристосувався до їхньої роботи і періодично зменшує або збільшує висоту запуску дронів, що робить їх менш вразливими.

Що відомо про нові зенітні дрони